На Полтавщині в ДТП загинуло п'ятеро чоловік

Водій мікроавтобуса сяде за грати
Водія мікроавтобуса позбавили волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі п'ятьох людей. Про це повідомляє прес служба прокуратури Полтавщини.
За офіційними даними, у лютому 2019 року мікроавтобус Volkswagen LT 35 перекинувся через порушення водієм правил дорожнього руху.
Внаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які перебували в салоні.
Як повідомили у прокуратурі, за скоєне водія позбавили волі на 9 років, а також права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Щоправда вирок суду першої інстанції поки що не набрав законної сили.
Довідково: відповідно до п. п. 10.1 та 12.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 № 1306, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.