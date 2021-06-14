На Полтавщині в ДТП загинуло п'ятеро чоловік

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 277 Коментарів: 1

Водія мікроавтобуса позбавили волі за порушення правил безпеки дорожнього руху, яке призвело до загибелі п'ятьох людей. Про це повідомляє прес служба прокуратури Полтавщини.

За офіційними даними, у лютому 2019 року мікроавтобус Volkswagen LT 35 перекинувся через порушення водієм правил дорожнього руху.

Внаслідок ДТП загинуло п'ятеро осіб, які перебували в салоні.

Як повідомили у прокуратурі, за скоєне водія позбавили волі на 9 років, а також права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Щоправда вирок суду першої інстанції поки що не набрав законної сили.

Довідково: відповідно до п. п. 10.1 та 12.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 № 1306, перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.

Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним.