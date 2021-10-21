Кременчуцьких вихователів відправляють у відпустки за свій рахунок: що з цього приводу каже мер

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 828 Коментарів: 3

Вихователі дитячих садків Кременчука почали скаржитися, що їх відправляють сидіти вдома за свій рахунок. Буцімто вони повинні певну кількість днів в місяць взяти відпустку без збереження заробітної плати. Але ні офіційного розпорядження, ні наказу щодо цього немає.

За неофіційною версією, яку озвучили освітянам, у міському бюджеті бракує грошей, аби платити їм заробітну плату. Досить згадати, що останнім часом вихователям постійно затримували то аванс, то зарплату.

Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик пояснив нестачу коштів у бюджеті так:

- Минулого року був затверджений бюджет (на 2021 рік - ред.), всього вистачало. А потім не було виплачено 7,5 млн грн грудневої заробітної плати. Вона була виплачена в січні за рахунок коштів 2021 року. Тобто на 7,5 млн бюджет зменшився, утворився цей дефіцит. У кожному садочку це різні суми, хтось, можливо, протягом року якось економив.

Незадоволені такою ситуацією і батьки дошкільнят. Кременчужанка Інна каже, що це негативно впливає на дітей: адже тільки-но малеча звикає до певних групи і вихователя, як її переводять в іншу групу, ще працює інша людина.

Другою причиною того, що вихователі мають брати відпустки за свій рахунок називають те, що у дитячі садки міста зараз ходить значно менше дітей.

Ось який коментар дав з приводу ситуації, що склалася з педагогами, міський голова Віталій Малецький:

- За нормативами нам необхідно скоротити декілька десятків осіб. Для того, щоб цього не робити, ми запропонували модульний графік роботи. Ми сподіваємося, що у садочках буде наповненість, й батьки як і раніше віддаватимуть дітей у садки. Зараз заповненість у деяких садочках менше 50%.

У наступному матеріалі ТЪ розповість, чому хочуть скоротити певну кількість кременчуцьких вихователів, слідкуйте за новинами на нашому сайті.