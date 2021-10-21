Кременчуцьких вихователів відправляють у відпустки за свій рахунок: що з цього приводу каже мер

Вихователі дитячих садків Кременчука почали скаржитися, що їх відправляють сидіти вдома за свій рахунок. Буцімто вони повинні певну кількість днів в місяць взяти відпустку без збереження заробітної плати. Але ні офіційного розпорядження, ні наказу щодо цього немає.
За неофіційною версією, яку озвучили освітянам, у міському бюджеті бракує грошей, аби платити їм заробітну плату. Досить згадати, що останнім часом вихователям постійно затримували то аванс, то зарплату.
Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик пояснив нестачу коштів у бюджеті так:
Незадоволені такою ситуацією і батьки дошкільнят. Кременчужанка Інна каже, що це негативно впливає на дітей: адже тільки-но малеча звикає до певних групи і вихователя, як її переводять в іншу групу, ще працює інша людина.
Другою причиною того, що вихователі мають брати відпустки за свій рахунок називають те, що у дитячі садки міста зараз ходить значно менше дітей.
Ось який коментар дав з приводу ситуації, що склалася з педагогами, міський голова Віталій Малецький:
У наступному матеріалі ТЪ розповість, чому хочуть скоротити певну кількість кременчуцьких вихователів, слідкуйте за новинами на нашому сайті.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.