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Депутати Полтавщини клопотали, щоб Верховна Рада нагородила директора Кременчуцької спецшколи-інтернату Кириченка

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 312

 

Рішення прийняли на сесії Полтавської облради

Депутати погодили кандидатуру Олександра Кириченка для нагородження Грамотою Верховної Ради України і порушили клопотання перед Верховною Радою України. 

- Нагородити за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту та підготовку спортсменів високого класу, Грамотою Верховної Ради України Кириченка Олександра Миколайовича – заслуженого працівника освіти України, директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради, - йдеться у рішенні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: спортінтернат Олександр Кириченко
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