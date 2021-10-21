Депутати Полтавщини клопотали, щоб Верховна Рада нагородила директора Кременчуцької спецшколи-інтернату Кириченка

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 312

Депутати погодили кандидатуру Олександра Кириченка для нагородження Грамотою Верховної Ради України і порушили клопотання перед Верховною Радою України.

- Нагородити за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток українського спорту та підготовку спортсменів високого класу, Грамотою Верховної Ради України Кириченка Олександра Миколайовича – заслуженого працівника освіти України, директора Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного Полтавської обласної ради, - йдеться у рішенні.