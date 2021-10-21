«Укрзалізниця» розгорнула пункти вакцинації у 10 найбільших вокзалах країни

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 515 Коментарів: 1

Тепер зробити тест або щеплення можна безпосередньо перед поїздкою

Від 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19. Про таке інформує пресслужба «Укрзалізниці». Невакциновані пасажири можуть зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату.

Пункти експрес-тестування відкрилися на 10 залізничних вокзалах: у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві. Пасажири, які мають квиток на поїзд, але не мають довідки про щеплення, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Крім цього, від сьогодні починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

Надалі «Укрзалізниця» планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.



