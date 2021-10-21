У Кременчуці після канікул школярі 4 тижні навчатимуться дистанційно

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 3 867 Коментарів: 9

У департаменті охорони здоров'я вважають, що цього періоду буде достатьо, щоб перервати ланцюг захворюваності

У Кременчуці після канікул школярі 4 тижні навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення ухвалили 21 жовтня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому були присутні медики та освітяни. У департаменті охорони здоров'я вважають, що 4 тижнів буде достатньо, щоб перервати ланцюг захворюваності.

Заступниця директора департаменту освіти Кременчука Людмила Пономаренко повідомила, що зараз 11 дітей з коронавірусною хворобою знаходяться у дитячій лікарні та 5 – з підозрою на COVID-19. Вона додала, що зараз менше дітей хворіє на ГРВІ, бо вони на канікулах, але кожного тижня фіксують 400-500 випадків.

Директор департаменту освіти Геннадій Москалик зазначив, що головний санітарний лікар Ігор Кузін пропонував подовжити осінні канікули, проте канікули протягом року мають не перевищувати 30 днів, а попереду ще зимові та весняні.