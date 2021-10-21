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Кременчук, Освіта

У Кременчуці після канікул школярі 4 тижні навчатимуться дистанційно

Сьогодні, 14:26 Переглядів: 3 867 Коментарів: 9

 

У департаменті охорони здоров'я вважають, що цього періоду буде достатьо, щоб перервати ланцюг захворюваності

У Кременчуці після канікул школярі 4 тижні навчатимуться дистанційно. Відповідне рішення ухвалили 21 жовтня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на якому були присутні медики та освітяни. У департаменті охорони здоров'я вважають, що 4 тижнів буде достатньо, щоб перервати ланцюг захворюваності.

Заступниця директора департаменту освіти Кременчука Людмила Пономаренко повідомила, що зараз 11 дітей з коронавірусною хворобою знаходяться у дитячій лікарні та 5 – з підозрою на COVID-19. Вона додала, що зараз менше дітей хворіє на ГРВІ, бо вони на канікулах, але кожного тижня фіксують 400-500 випадків.

Директор департаменту освіти Геннадій Москалик зазначив, що головний санітарний лікар Ігор Кузін пропонував подовжити осінні канікули, проте канікули протягом року мають не перевищувати 30 днів, а попереду ще зимові та весняні.

2
Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин навчання дистанційний режим дистанційне навчання
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Коментарі: 9

29
dniprow:
Сьогодні, 14:42

ГА-ГА-ГА
крічали гусі
ковід-клвід-обрлазоаніе


3 5
102
ww:
Сьогодні, 14:49

Початкова школа теж на дистанційному?


2 0
522
ankrem:
Сьогодні, 14:54

Цитата: ww

Початкова школа теж на дистанційному?

 

походу да, но об этом говорили еще до начала каникул, как про факт


0 0
102
ww:
Сьогодні, 15:03

Цитата: ankrem
Цитата: ww

Початкова школа теж на дистанційному?

 

походу да, но об этом говорили еще до начала каникул, как про факт

Якраз казали, що початкова буде ходити за умови, що вчителі щеплені. 

 

Доповніть, будь ласка, інформацію щодо початкових класів.


7 0
105
Gav-gav:
Сьогодні, 15:46

Учителей обманули. Они прививались в надежде что им дадут работать.

Не учиться нормально 4 недели это лишь рекомендации, их можно не придерживаться. Да и отопление сыграет не последнюю роль в том, будет ли младшая школа учиться. А вообще люди, которым временно дали порубить, все чаще врут и не выполняют обещанное.


6 1
522
ankrem:
Сьогодні, 15:46

Цитата: ww

Якраз казали, що початкова буде ходити за умови, що вчителі щеплені. 

 

Доповніть, будь ласка, інформацію щодо початкових класів.

 

Кто ? Те же кто и откосы не смогли сделать в садах/школах ?

Тогда всё ясно.


1 0
21
Малыш:
Сьогодні, 16:09

Правильно, зачем отапливать школы, кормить детей. Лучше эти деньги себе и своим замам на премии пустить. Ну или на газетку на худой конец.


9 0
458
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:29

Цитата: ww
Початкова школа теж на дистанційному?

 

Наверное. Уже выдали почту для доступа на Google Classroom


0 0
3 774
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:43

Цитата: Gav-gav
отопление сыграет не последнюю роль
первую!!!


3 0

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