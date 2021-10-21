Останні подробиці у справі про ймовірне зґвалтування за участі поліцейського

Справою про ймовірне зґвалтування 30-річної жительки села Чавельча Оржицької громади на Полтавщині займаються працівники теруправління Держбюро розслідувань.
Жодному з тих, на кого вказала жінка, поки не оголосили про підозру, бо чекають результатів експертиз, розповів Gazeta.ua речник теруправління Олександр Білка.
Про потерпілу відомо, що вона - мати чотирьох дітей. У вечір, коли все сталося, сиділа з другом у кухні. Діти в той час уже спали. Чинний та колишній поліцейський прийшли до жінки додому. Обоє були п'яні, з собою теж принесли алкоголь.
Про жінку в селі відгукуються позитивно. Кажуть, не гуляща. Про дітей дбає. Двох синів, яким 10 і 6 років, і доньку, якій 8 – народила від перших стосунків. Оформлена як мати одиначка. Ще одному сину 10 місяців. Він від іншого чоловіка, розповіла староста Чавельчі Наталія Бутенко.
Батько наймолодшого - сина признав і навіть зареєстрував у своєму будинку. Зараз його розшукує поліція.
Щодо поліцейських, на яких вказують – не місцеві, староста їх не знає.
Якщо факт зґвалтування підтвердиться і провину підозрюваних доведуть – їм загрожує до 12 років за ґратами.
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