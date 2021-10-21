Останні подробиці у справі про ймовірне зґвалтування за участі поліцейського

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 1 050 Коментарів: 1

Жодному з тих, на кого вказала жінка, поки не оголосили про підозру

Справою про ймовірне зґвалтування 30-річної жительки села Чавельча Оржицької громади на Полтавщині займаються працівники теруправління Держбюро розслідувань.

Жодному з тих, на кого вказала жінка, поки не оголосили про підозру, бо чекають результатів експертиз, розповів Gazeta.ua речник теруправління Олександр Білка.

- Досудове розслідування триває. Призначено комплекс експертиз. Поки немає результатів. Відповідно, нема й підозр, або спростування вини, - розповів Олександр Білка.

Про потерпілу відомо, що вона - мати чотирьох дітей. У вечір, коли все сталося, сиділа з другом у кухні. Діти в той час уже спали. Чинний та колишній поліцейський прийшли до жінки додому. Обоє були п'яні, з собою теж принесли алкоголь.

- Другові моєму наказали піти. Після того один з них взяв мене на руки, кинув на ліжко і зґвалтував. Я того не хотіла. Потім ще погрожували, що як комусь скажу – дітей відберуть, - розповіла жінка.

Про жінку в селі відгукуються позитивно. Кажуть, не гуляща. Про дітей дбає. Двох синів, яким 10 і 6 років, і доньку, якій 8 – народила від перших стосунків. Оформлена як мати одиначка. Ще одному сину 10 місяців. Він від іншого чоловіка, розповіла староста Чавельчі Наталія Бутенко.

- Не можу сказати, чи підтримують її односельці, чи засуджують. Різне в селі балакають. Але в мене до неї ніколи претензій не було. П'яною її ніколи не бачила. Хатку купила. Все стареньке, але там завжди чисто й тепло. Їсти наварено. Дітки доглянуті. Старшого хлопчика років три тому забрала баба біологічного батька в Золотоношу на Черкащині, аби допомогти. Хлопчик там у школу ходить, на гуртки. В село приїжджає на канікули. Сніжана туди допомагає і грішми, й бере участь у вихованні малого. А півтора місяці тому біологічний батько трагічно загинув – під фуру попав. То його мати тепер хоче встановити його батьківство щодо цих трьох діток, - розповіла Наталія Яківна.

Батько наймолодшого - сина признав і навіть зареєстрував у своєму будинку. Зараз його розшукує поліція.

- Непутящий він. Гамселив жінку. Навіть вагітну. Цього маленького народила семимісячним. Чоловікові дали умовний термін. Але він не відмічався в поліції, то ж тепер у розшуку - додала Наталія Яківна.

Щодо поліцейських, на яких вказують – не місцеві, староста їх не знає.

Якщо факт зґвалтування підтвердиться і провину підозрюваних доведуть – їм загрожує до 12 років за ґратами.