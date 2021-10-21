У Кременчуці відбулося ДТП за участі нетверезого водія

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Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху

Сьогодні, близько 9 години ранку, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Кооперативній.

Прибувши на виклик, інспектори з’ясували, що 64-річний водій мопеда Honda не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення з автомобілем Ford.

Під час спілкування з ймовірним винуватцем пригоди, охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,4 ‰, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

До того ж патрульні з'ясували, що водій не мав права керувати мопедом, оскільки у нього відсутня відповідна категорія.

Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.