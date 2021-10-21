Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Надзвичайні новини

У Кременчуці відбулося ДТП за участі нетверезого водія

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 941

 

Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху

Сьогодні, близько 9 години ранку, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на вулиці Кооперативній.

Прибувши на виклик, інспектори з’ясували, що 64-річний водій мопеда Honda не надав перевагу у русі та здійснив зіткнення з автомобілем Ford.

Під час спілкування з ймовірним винуватцем пригоди, охоронці порядку помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Алкотестер Драгер показав результат — 1,4 ‰, що майже у 7 разів перевищує допустиму норму.

 

До того ж патрульні з'ясували, що водій не мав права керувати мопедом, оскільки у нього відсутня відповідна категорія.
Поліцейські склали на керманича адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП), за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП.

Шановні водії, у жодному разі не сідайте за кермо у стані сп'яніння, не наражайте на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх