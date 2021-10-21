У дитсадку №19 у Кременчуці на дітей впало дерево - двох дітей забрала швидка (доповнюється)

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 8 189 Коментарів: 2

У дитсадку №19 у Кременчуці (центр, на розі вулиць Перемоги та Софіївської) на дітей впало дерево, яке звалив сильний вітер. Відомо, що усі живі, але потерпілих забрала швидка. На місці рятувальники та поліція. Новина буде доповнюватися.





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Як повідомив «Телеграфу» Ігор Дубницький, директор станції швидкої допомоги, постраждали дівчинка віком 3 роки та хлопчик 5 років. Їх госпіталізували в дитячу лікарню. Стан дітей середньої тяжкості. Попередні діагнози - черепно-мозкова травма, струс мозку, тупа травма живота, можливі переломи. Остаточно діагнози встановлять у лікарні.

Як повідомив Суспільному головний лікар закладу Костянтин Добрик, одна дитина перебуває в реанімації, інша після обстеження буде у травматологічному відділенні.

14.04 Як стало відомо ТЪ, зараз одну дитину оперують у дитячій лікарні (це хлопчик, у якого перелом стегна).

14.12 Заступник директора кременчуцької дитячої лікарні Руслан Герман повідомив, що лікарня має все необхідне для надання екстреної допомоги дітям. Хлопчика лікують у травматологічному відділенні. Стан дівчинки тяжкий, у неї черепно-мозкова травма, дитина в реанімації.

14.17 Від падіння дерева також постраждала вихователька, вона госпіталізована в лікарню «Кременчуцька». Про це розповів керівник департаменту освіти Геннадій Москалик на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Інцидент стався під час того, як діти гуляли на вулиці. Коли піднявся вітер, вихователька хотіла вивести дітей з майданчика, але не встигла, пояснив Геннадій Москалик. У дитсадку працівники КП «Благоустрій Кременчука» прибирають дерево, що впало на території, де гуляли діти.

За даними департаменту охорони здоров'я, одна дитина у реанімації у критичному стані (це дівчинка).