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Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна з розривом зв'язок виступила на Олімпійських іграх

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 392

 

Спортсменка випала через травму на 10 місяців, але до Олімпіади встигне відновитися

На прес-конференції спортивного клубу «Легіон» тренер Василь Волошин розповів про стан дзюдоїстки Єлизавети Каланіної після перенесеної операції. За словами тренера, кременчужанку готують на відбір на Олімпійські ігри-2024, які відбудуться у Парижі.

«Вона скувала праву руку і мені не вдавалося її вивільнити»: Єлизавета Каланіна дебютувала на Олімпійських іграх

Одразу після Олімпіади в Токіо Єлизавета потрапила на операційний стіл. У неї розрив зв'язок коліна.

- Операцію необхідно було робити до Олімпіади, але тоді б вона не потрапила у Токіо.

Операція зроблена. Вона вже ходить з однією милицею. На реабілітацію необхідно 9-10 місяців. Потім тренування і знову відбір на Олімпіаду, який необхідно пройти. Ми її до цього будемо готувати, - зауважив Василь Волошин.

Тренер додав, що встигають до відбору Олімпійських ігор відновитися та увійти у форму, й поборотися за ліцензію. Подібна травма була минулого року у Каро Марандяна, який пропустив рік змагань, проте він встиг відновитися й вперше стати чемпіоном України.

Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна відновлюється після операції
Каро Марандян - чемпіон України з дзюдо
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Автор: Альона Душенко
Теги: дзюдо травма Каланіна
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