Полтавщина б'є рекорди з кількості хворих на COVID-19, на кордонах області виставили блокпости

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2 028 Коментарів: 1

За добу 20 жовтня в Полтавській області на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей - 996. Про таке повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак під час пленарного засідання VІІ позачергової сесії облради.

За весь період пандемії в області виявили 90 816 випадків коронавірусної хвороби. - і це лише ті, діагноз яких лабораторно підтвердили. За добу виявили близько 4 000 пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.

- Я хотів би звернути увагу, що маємо зовсім інший штам, ніж на початку епідемії. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Ми маємо антирекордні показники. Вмирають наші батьки, дідусі та бабусі. Помирають і молоді люди, які вважають, що їм нічого не страшно, що все це швидко минеться. На сьогодні маємо більш ніж 7000 хворих, станом на ранок маємо понад 2000 померлих за весь час пандемії, - говорив директор департаменту.

Лисак подякував усім, хто допоміг забезпечити лікарні області киснем під час попередньої хвилі COVID-19, але наголосив, що зараз перед системою охорони здоров'я стоять нові виклики – адже маємо надзвичайно високі показники захворюваності і госпіталізацій:

- Сьогодні задіяно 20 лікувальних закладів. Не всі вони задіяні повністю – але всі готові надавати допомогу хворим. В стаціонарах зараз знаходиться понад 800 пацієнтів. На апаратах ШВЛ – 80. Усі вони постійно отримують кисень. Приміром, в обласній інфекційній лікарні знаходиться 5 тон рідкого кисню, який використовують за добу. Завантаженість ліжок становить 44,6%.

Директор департаменту ще раз закликав мешканців Полтавщини не гаяти час та вакцинуватися, адже це - єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби. Він також нагадав, що з сьогоднішнього дня вступили в дію обмеження щодо міжрегіональних поїздок, і на кордонах області стоять блокпости.