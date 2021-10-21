Полтавщина б'є рекорди з кількості хворих на COVID-19, на кордонах області виставили блокпости

За добу 20 жовтня в Полтавській області на COVID-19 захворіла рекордна кількість людей - 996. Про таке повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак під час пленарного засідання VІІ позачергової сесії облради.
За весь період пандемії в області виявили 90 816 випадків коронавірусної хвороби. - і це лише ті, діагноз яких лабораторно підтвердили. За добу виявили близько 4 000 пацієнтів з підозрою на коронавірусну інфекцію.
Лисак подякував усім, хто допоміг забезпечити лікарні області киснем під час попередньої хвилі COVID-19, але наголосив, що зараз перед системою охорони здоров'я стоять нові виклики – адже маємо надзвичайно високі показники захворюваності і госпіталізацій:
Директор департаменту ще раз закликав мешканців Полтавщини не гаяти час та вакцинуватися, адже це - єдиний спосіб захиститися від тяжкого перебігу хвороби. Він також нагадав, що з сьогоднішнього дня вступили в дію обмеження щодо міжрегіональних поїздок, і на кордонах області стоять блокпости.
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