Чи законно висаджувати з транспорту пасажирів, які не мають COVID-сертифіката: що кажуть юристи

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 2 334 Коментарів: 10

Не допускати в транспорт пасажирів без сертифікату або ПЛР-тесту можуть, але якщо людина вже зайшла, ситуація кардинально змінюється

В Україні з 21 жовтня ввели нові правила міжрегіональних перевезень, згідно яких скористатися автобусами, літаками або залізничним транспортом дальнього сполучення зможуть лише ті пасажири, які мають негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Такі обмеження покликані знизити темпи поширення коронавірусної хвороби, проте не зовсім законні з юридичної точки зору.

«ТелеграфЪ» поспілкувавсля з юристом Інституту масової інформацієї Алі Сафаровим, аби з'ясувати усі юридичні тонкості цього питання.

- З самого початку карантинних обмежень точиться дискусія про неконституційність таких дій. Але Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає можливість обмежень, у тому числі пересування, у разі встановлення карантину, - зазначає юрист.

Проте, говорячи про Постанову № 1236 від 11 жовтня, слід враховувати деякі нюанси. Що саме сказано в документі?

«Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному сполученні без наявності у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, документів, передбачених цим підпунктом.»

Тобто перевізнику заборонено допускати в транспорт осіб без ПЛР-тесту або без сертифікату вакцинації. Висаджування як засіб впливу Постановою не передбачено, але не допускати в транспорт, тобто розгортати від входу - так, можна.

Юрист наголосив, що всі обмеження мають відповідати Постанові Кабміну, а будь-яка самодіяльність буде порушенням закону. Так, під приводом карантину місцеві ради та суди намагалися обмежити доступ журналістів на свої засідання - це незаконно. В Постанові зазначено про обмеження лише на міжобласних перевезеннях - тож якщо такі ж обмеження спробують встановити в міському транспорті місцева влада - це незаконно.