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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Чи законно висаджувати з транспорту пасажирів, які не мають COVID-сертифіката: що кажуть юристи

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 2 334 Коментарів: 10

 

Не допускати в транспорт пасажирів без сертифікату або ПЛР-тесту можуть, але якщо людина вже зайшла, ситуація кардинально змінюється

В Україні з 21 жовтня ввели нові правила міжрегіональних перевезень, згідно яких скористатися автобусами, літаками або залізничним транспортом дальнього сполучення зможуть лише ті пасажири, які мають негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію. Такі обмеження покликані знизити темпи поширення коронавірусної хвороби, проте не зовсім законні з юридичної точки зору.

«ТелеграфЪ» поспілкувавсля з юристом Інституту масової інформацієї Алі Сафаровим, аби з'ясувати усі юридичні тонкості цього питання.

- З самого початку карантинних обмежень точиться дискусія про неконституційність таких дій. Але Закон «Про захист населення від інфекційних хвороб» передбачає можливість обмежень, у тому числі пересування, у разі встановлення карантину, - зазначає юрист.

Проте, говорячи про Постанову № 1236 від 11 жовтня, слід враховувати деякі нюанси. Що саме сказано в документі?

«Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному сполученні без наявності у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, документів, передбачених цим підпунктом.»

Тобто перевізнику заборонено допускати в транспорт осіб без ПЛР-тесту або без сертифікату вакцинації. Висаджування як засіб впливу Постановою не передбачено, але не допускати в транспорт, тобто розгортати від входу - так, можна.

Юрист наголосив, що всі обмеження мають відповідати Постанові Кабміну, а будь-яка самодіяльність буде порушенням закону. Так, під приводом карантину місцеві ради та суди намагалися обмежити доступ журналістів на свої засідання - це незаконно. В Постанові зазначено про обмеження лише на міжобласних перевезеннях - тож якщо такі ж обмеження спробують встановити в міському транспорті місцева влада - це незаконно.

5
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-сертифікат транспорт ПЛР-тест заборона
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Коментарі: 10

3 774
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:27

Так сертификат не дает гарантии, что человек не болен!!! В другом случае сертификат может быть куплен. Ничего это ограничение не даст.


27 6
245
1
romix:
Сьогодні, 12:54

 

Тобто перевізнику заборонено допускати в транспорт осіб без ПЛР-тесту або без сертифікату вакцинації. Висаджування як засіб впливу Постановою не передбачено, але не допускати в транспорт, тобто розгортати від входу - так, можна.

Перевізнику заборонено здійснення перевезень... без наявності у всіх пасажирів...

Если какой-то непривитый олень запрыгнет в тралик - то никто никуда не поедет.

И наказывать надо не перевозчика, а оленя

 


23 13
21
Конструктор:
Сьогодні, 13:20

Водій не має юридичних повноважень на перевірку наявності сертифікату. Кондуктор також. Це стосується і Поліціії. Не мають вони таких юридичних повноважень. Вакцинація -  це лікарська таємниця. 

Якщо Копи спитають, то просто хай покажуть де в "Законі про поліцію" є пункт -показати сертифікат. Паспорт, водійське посвідчення і далі по списку - прописано.

Тому, громадяни, Конституція вам у поміч. І вже багато юристів про це розказало чітко і зрозуміло. Гугл у Ютуб вам в поміч.


18 3
1
tviy_advokat:
Сьогодні, 13:24

А почему юрист не сказал, что постановление КМ противоречит Конституции, как минимум двум специальным законам в сфере здравоохранения, закону о полиции и еще куче нормативно-правовых актов?


10 5
308
Andron777:
Сьогодні, 13:31

Цитата: romix
Если какой-то непривитый олень запрыгнет в тралик - то никто никуда не поедет. И наказывать надо не перевозчика, а оленя
  Ти статтю читав? До чого тут тралік? Там написано міжрегіональних перевезень,


13 0
11
vled:
Сьогодні, 13:47

то есть вакцинированый человек являясь переносчиком имеет право заражать а не вакцинированый не имеет права. нормально.

 


10 1
245
1
romix:
Сьогодні, 13:50

Цитата: Andron777

Ти статтю читав? До чого тут тралік? Там написано міжрегіональних перевезень,

 

Ща виправлю на літак, щоб вберегти твої нерви.

Але все одно ніхто нікуди не полетить...

 


9 3
102
ww:
Сьогодні, 14:17

Цитата: zzzzzz

Так сертификат не дает гарантии, что человек не болен!!! В другом случае сертификат может быть куплен. Ничего это ограничение не даст.

Маску должны носить и вакцинированные граждане.

Шансов гораздо меньше распространять вирус у привитых, нежели у непривитых.


4 4
308
Andron777:
Сьогодні, 15:05

Цитата: romix
Ща виправлю на літак, щоб вберегти твої нерви
Бачу шо ти ще не вакцинувався smile


0 0
201
Marshall:
Сьогодні, 15:57

Конституция Украины:
Статья 33 «Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.»
Статья 64. Конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. 
Напомните мне когда там у нас ввели "надзвичайний стан"?

Закон України про охорону здоров'я:

Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я
Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.


0 0

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