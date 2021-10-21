«Покликані морем»: готуються зйомки фільму про курсантів Інституту ВМС

Сьогодні, 11:29 Переглядів: 77

Одним з прототипів героїв фільму є кременчужанин Богдан Головаш, який не зрадив батьківщину у 2014 році

В Одесі відбулася знакова подія - командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неіжпапа підписав меморандум про співпрацю і підтримку українського фільму «Покликані морем», який буде знімати відомий український режисер Ахтем Сеітаблаєв разом з продюсером Михайлом Ухманом. Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

- Хочу подякувати нашим друзям за обрану тему – про Військово-Морські Сили та події які відбувались у 2014 році в Криму. Адже важливо, щоб суспільство не забувало події минулого, бо, забувши їх, ми можемо втратити майбутнє. Ми маємо показати хто такий громадянин України. Це людина, яка вибирає служити своєму народові, не зважаючи ні на що. Це вибір справжнього патріота України і дуже важливо, щоб кожен громадянин нашої держави пам’ятав про це, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неіжпапа.



Історія фільму про тих курсантів Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова, які в 2014 році не зрадили Україні і разом зі своїми викладачами вийшли на материк, отримали освіту і зараз стоять на захисті Батьківщини. У сценарії використані реальні історії українських військовослужбовців, під час агресії російсько-окупаційних військ в Криму у 2014 році.

Нагадаємо, що серед курсантів був кременчужанин Богдан Головаш.

- Поведінка кожної людини - це результат того, які фільми вона дивиться, які книжки читаєте, які казки в дитинстві слухала від мами чи бабусі, який приклад їй показали батьки. Тому так важливо розповідати про долі наших людей, що я і роблю. Цей фільм про наших хлопців, які показали своїми діями, що Україна сильна своїми людьми. Коли курсанти 20 березня 2014 року вийшли на плац академії в Севастополі і заспівали наш гімн - весь світ зрозумів, що ми не здамося, тому що у нас є такі люди, - зазначив на зустрічі з курсантами Військово-морського інституту Одеської морської академії режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Ахтем – іменитий український режисер, багато знімався як актор. На рахунку Сеітаблаєва режисура фільмів «Хайтарма», «Кіборги», «Чужа молитва», «Захар Беркут», «Доброволець».

Михайло Ухман встиг зробити фільми «Шлях поколінь» про українських захисників від УПА до наших днів, і документальний «Трохи нижчих неба» - про кіборгів Донецького аеропорту.

- У нашій країні потрібні фільми, які будуть збирати кінозали, які змусять говорити про себе в школі, університеті... Фільми, які будуть виховувати громадян України. Нам потрібно народне кіно, яке будуть любити в містах та селах, плакати і сміятися, - говорить про новий фільм Ухман.

Майбутня повнометражна стрічка, поки має кілька робочих назв: «Не зрадити за мить» і «Покликані морем». Зйомки повинні початися навесні наступного року, велика частина з них пройде в Одесі.