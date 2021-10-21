На сесії Полтавської облради показали мініфільм про Петрівку

На сесії Полтавської обласної ради, 21 жовтня, депутат з Кременчука Микола Корецький виступив з проханням пітримати дітей та показав мініфільм про Петрівку. За словами депутата, він подав до фонду розвитку громад пропозицію збудувати там баскетбольне поле, але не отримав відповідь на пропозицію.
- Хотіли збудувати баскетбольне поле на Петрівці. Не я один чи Кременчук, а ми всі разом, - звернувся до депутатів Микола Корецький й попрохав підтримати, а згодом разом відкрити майданчик у Кременчуці.
- Кременчук не може сам встановити? - перепитав голова Полтавської облради Олександр Біленький.
- Я як депутат можу ж звернутися? Проєкт я подав, він готовий, - додав Микола Корецький.
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