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На сесії Полтавської облради показали мініфільм про Петрівку

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 225

 

У депутатів прохали коштів для дітей

На сесії Полтавської обласної ради, 21 жовтня, депутат з Кременчука Микола Корецький виступив з проханням пітримати дітей та показав мініфільм про Петрівку. За словами депутата, він подав до фонду розвитку громад пропозицію збудувати там баскетбольне поле, але не отримав відповідь на пропозицію. 

 

- Хотіли збудувати баскетбольне поле на Петрівці. Не я один чи Кременчук, а ми всі разом, - звернувся до депутатів Микола Корецький й попрохав підтримати, а згодом разом відкрити майданчик у Кременчуці. 

- Кременчук не може сам встановити? - перепитав голова Полтавської облради Олександр Біленький.

- Я як депутат можу ж звернутися? Проєкт я подав, він готовий, - додав Микола Корецький.  

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Петрівка сесія Полтавська облрада Микола Корецький
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