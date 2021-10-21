На ранок з теплом більше половини Кременчука, решта ще мерзне

Станом на ранок 21 жовтня з теплом 49% будинків Кременчука (673 із 1098). За інформацією КП «Теплоенерго», опалення подане і в районі «підмосту», який обслуговує котельня №620 (її ввели в експлуатацію після реконструкції). У цифрах запуск опалення по будинках станом на 10 ранку виглядає так:
Запуск опалення на 10:00 21.10.21:
У двох кварталах центру (у районі вулиць Шевченка, Троїцької) усе ще холодно — там і досі триває ремонт магістральної тепломережі.
Його виконує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Нагадаємо, раніше віцемер з комунальних питань Іван Москалик повідомив, що запуск тепла у центрі намічений на сьогодні, 21 жовтня — та наразі робітники ще працюють у теплових камерах.
Нагадаємо, запуск опалення в місті займає не менше 3 днів (залежить від стану внутрішньобудинкових систем), крім цього ще тиждень комунальники беруть на налагодження теплового режиму.
Є випадки, коли тепло подали в будинок - а потім батареї знову похолоднішали. Зокрема, про таку ситуацію повідомили мешканці вулиці Перемоги, 13. Такі випадки можуть бути пов'язані зі станом мереж самого будинку - і це робота керуючої компанії.
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