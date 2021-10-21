На ранок з теплом більше половини Кременчука, решта ще мерзне

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 582 Коментарів: 1

Станом на ранок 21 жовтня з теплом 49% будинків Кременчука (673 із 1098). За інформацією КП «Теплоенерго», опалення подане і в районі «підмосту», який обслуговує котельня №620 (її ввели в експлуатацію після реконструкції). У цифрах запуск опалення по будинках станом на 10 ранку виглядає так:

Запуск опалення на 10:00 21.10.21:

«Житлорембудсервіс» - 363 (62%) із 582

«Будсервіс» - 231 (80%) із 289

«Перспектива» - 8 (50%) із 16

ОСББ - 71 (35%) із 205

Відомчі буд. - 1 з 6.

У двох кварталах центру (у районі вулиць Шевченка, Троїцької) усе ще холодно — там і досі триває ремонт магістральної тепломережі.

Його виконує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Нагадаємо, раніше віцемер з комунальних питань Іван Москалик повідомив, що запуск тепла у центрі намічений на сьогодні, 21 жовтня — та наразі робітники ще працюють у теплових камерах.

Нагадаємо, запуск опалення в місті займає не менше 3 днів (залежить від стану внутрішньобудинкових систем), крім цього ще тиждень комунальники беруть на налагодження теплового режиму.

Є випадки, коли тепло подали в будинок - а потім батареї знову похолоднішали. Зокрема, про таку ситуацію повідомили мешканці вулиці Перемоги, 13. Такі випадки можуть бути пов'язані зі станом мереж самого будинку - і це робота керуючої компанії.