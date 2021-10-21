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На ранок з теплом більше половини Кременчука, решта ще мерзне

Сьогодні, 10:48 Переглядів: 582 Коментарів: 1

 

Магістральна мережа КремТЕЦ у центрі все ще розкопана

Станом на ранок 21 жовтня з теплом 49% будинків Кременчука (673 із 1098). За інформацією КП «Теплоенерго», опалення подане і в районі «підмосту», який обслуговує котельня №620 (її ввели в експлуатацію після реконструкції). У цифрах запуск опалення по будинках станом на 10 ранку виглядає так:

Запуск опалення на 10:00 21.10.21:

  • «Житлорембудсервіс» - 363 (62%) із 582
  • «Будсервіс» - 231 (80%) із 289
  • «Перспектива» - 8 (50%) із 16
  • ОСББ - 71 (35%) із 205
  • Відомчі буд. - 1 з 6.

У двох кварталах центру (у районі вулиць Шевченка, Троїцької) усе ще холодно — там і досі триває ремонт магістральної тепломережі.

 

Його виконує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Нагадаємо, раніше віцемер з комунальних питань Іван Москалик повідомив, що запуск тепла у центрі намічений на сьогодні, 21 жовтня — та наразі робітники ще працюють у теплових камерах.

 

Нагадаємо, запуск опалення в місті займає не менше 3 днів (залежить від стану внутрішньобудинкових систем), крім цього ще тиждень комунальники беруть на налагодження теплового режиму.

Є випадки, коли тепло подали в будинок - а потім батареї знову похолоднішали. Зокрема, про таку ситуацію повідомили мешканці вулиці Перемоги, 13. Такі випадки можуть бути пов'язані зі станом мереж самого будинку - і це робота керуючої компанії. 

Куди телефонувати кременчужанам, якщо у квартири не прийде тепло або теплоносій піде «не туди»
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: опалення опалювальний сезон тепло
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Коментарі: 1

99
ww:
Сьогодні, 11:25

Наразі робітники ще працюють....

 

А цікаво, чому їх там не було тиждень чи два тому? Опалювальний сезон на носі був. І тільки після 15 числа вони там з'явилися. Хоча розрито було вже дуже давно.

Хоч на вулиці сьогодні і не така низька температура повітря, але в квартирах все одно прохолодно. Будинки встигли охолонути давно.

У нас як завжди все через одне місце.


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