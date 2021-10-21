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Кременчук, Освіта

Кременчуцького викладача Володимира Маслака нагородили медаллю Академії педагогічних наук України

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 264

 

Викладача нагородили за розвиток та вклад в освіту України

Викладача Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського Володимира Маслака нагородили медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.».

Завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва, доктор історичних наук, професор Володимир Маслак нагороджений медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»

Медаллю «Ушинський К. Д.» відзначаються педагоги, вчені, організатори освіти, бібліотекарі освітянських бібліотек України, громадські діячі, політики та інші за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, особистий внесок у розвиток української освіти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: КрНУ університет нагородження Володимир Маслак
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