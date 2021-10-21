Кременчуцького викладача Володимира Маслака нагородили медаллю Академії педагогічних наук України

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Викладача нагородили за розвиток та вклад в освіту України

Викладача Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського Володимира Маслака нагородили медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.».

Завідувач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва, доктор історичних наук, професор Володимир Маслак нагороджений медаллю Академії педагогічних наук України «Ушинський К.Д.»

Медаллю «Ушинський К. Д.» відзначаються педагоги, вчені, організатори освіти, бібліотекарі освітянських бібліотек України, громадські діячі, політики та інші за значні досягнення в галузі педагогічної і психологічної наук, особистий внесок у розвиток української освіти.