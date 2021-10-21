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Патрульні допомогли дівчині, якій стало зле за кермом

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 690

 

Дорогою дівчині стало зле

Повертаючись з денної зміни на а/д Київ—Харків—Довжанський патрульний екіпаж помітив автівку Toyota, яка рухалася в попутному напрямку, хаотично пересуваючись зі сторони в сторону. На вимогу зупинитися водій не відреагував, але трохи далі все ж таки зупинився.

Підійшовши до авто, поліцейські побачили дівчину, яка вийшла з автомобіля і втратила свідомість. Через декілька секунд вона прийшла до тями. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

Не зволікаючи патрульні викликали швидку та поклали дівчину в стабільне бокове положення. Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, і патрульні переконавшись, що з нею все добре відвезли її додому.

Вона розповіла, що дорогою їй стало зле і вона, ніби, засинала за кермом. На щастя все склалося добре і ніхто не постраждав.

- Бажаємо дівчині здоров‘я, а патрульним дякуємо за службу та сумлінне виконання своїх обов‘язків. Пишаємося, що служимо разом з вами Олександр Гречка, Олександр Сагайдачний, Дмитро Кольчевський та Євгеній Нетребко, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
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