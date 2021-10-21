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Кременчужан запрошують до віртуального музею російської агресії

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 313

 

Документальні факти, разом з фото- та відео- доказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це можна знайти в експозиції музею.

В Україні з’явився Віртуальний музей російської агресії. Про проєкт, який збирає і наочно ілюструє факти порушень Росією територіальної цілісності нашої держави, розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на своєму Telegram-каналі.

В музеї розповідають про зникнення і викрадення людей, екологічні, воєнні та інші злочини, які скоювала РФ, починаючи з 2014-го року. Документальні факти, разом з фото- та відео- доказами та публікаціями незалежних медіа, усні свідчення, особові та судові справи – все це можна знайти в експозиції музею.

- Російська агресія проти України, що триває вже восьмий рік, заслуговує на те, щоб про неї знав увесь світ, щоб про неї пам’ятали наші діти та онуки. Це вже – наша інколи скорботна, інколи переможна історія. Злочини РФ проти України мають бути зібрані, класифіковані. Їм має бути надана відповідна не лише карна, а й історична відповідальність, - говорить міністр культури.

Наразі музей розповідає про окупацію Криму, але невдовзі планують розширити експозицію інформацією про Донбас.

Дізнатися правду про війну можна за посиланням.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: музей Росія війна
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