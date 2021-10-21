Навчальному закладу повернули земельну ділянку вартістю майже 13 млн грн

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У зв’язку з добровільним виконанням позовних вимог прокуратури суд закрив провадження у справі

За втручання Решетилівської окружної прокуратури Крутобалківському навчально-виховному комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти» повернули у користування земельну ділянку площею 25 га вартістю 13 млн грн.

Прокуратура встановила, що у квітні цього року навчально-виховним комплексом із товариством «Востокстройгаз» укладено договір про спільну діяльність, на виконання умов якого навчальний заклад передав товариству земельну ділянку для використання.

Однак прокуратурою встановлено, що вказаний документ не був договором про спільну діяльність, а прихованим договором оренди землі, зміст якого суперечив вимогам чинного законодавства і не спрямовувався на реальне настання правових наслідків, що ним обумовлювалися. Тобто сторони підписали удаваний правочин, що стало підставою для звернення прокуратури до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою щодо визнання недійсним договору про спільну діяльність і повернення закладу освіти земельної ділянки.

Під час розгляду позову в суді навчальний заклад і товариство підписали додаткову угоду, якою припинили дію оскаржуваного договору, та акт прийому-передачі, на підставі якого товариство повернуло землю навчально-виховному комплексу.

У зв’язку з добровільним виконанням позовних вимог прокуратури суд закрив провадження у справі.

Довідково: відповідно до ст. 235 Цивільного кодексу України удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.