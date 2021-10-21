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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Скільки щеплених кременчужан захворіло на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 2 440 Коментарів: 9

 

Більшість вакцинованих від коронавірусу захворіла у жовтні

Після того, як вчора мерія опублікувала вечірню статистику з антирекордом по кількості інфікованих коронавірусом, наші коментатори почали питати, скільки з цих хворих вакциновані, а скільки – ні.

Щоб дати відповідь на це питання, «ТелеграфЪ» звернувся до завідувачки відділом профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної.

Станом на 20 жовтня вона повідомила, що з початку пандемії з усіх 10875 хворих на COVID-19 кременчужан вакцинованих було 114, враховуючи, що люди почали щепитися у березні-квітні цього року. Крім того, з загальної кількості вакцинованих – 114 людей – 64 особи захворіли за останній місяць, саме у жовтні.

Але тут редакція мусить зазначити: з власних джерел «Телеграфу» стало відомо, що у Кременчуці траплялися випадки, коли люди незаконно купували ковід-сертифікат про вакцинацію, не роблячи щеплення. Про це вони зізнавалися своїм лікарям, коли приходили на прийом і в них підтверджувався діагноз «коронавірусна хвороба». Тобто згідно документів і електронної бази вони були щеплені, а за фактом – ні.

Подібна тенденція спостерігається по всій Україні – люди знаходять способи підробити ковід-сертифікати про щеплення від коронавірусу. У зв'язку з цим у країні посилили відповідальність за такі дії як з боку пацієнтів, так і лікарів.

Штрафи та позбавлення волі: в Україні хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів
5
Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцинація коронавірус статистика
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Коментарі: 9

495
Чувааак:
Сьогодні, 08:45

Тут би я уточнив - який відсоток з вакцинованих у лікарнях? Адже ніхто і ніколи не казав що щеплений хворіти не буде - тяжкість протікання хвороби, в т.ч. зі смертністю, у вакцинованих  ІМХО суттєво нижче


27 4
3 767
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:07

114 людей – 64 особи захворіли
 то есть половина

Цитата: Чувааак
Адже ніхто і ніколи не казав що щеплений хворіти не буде
начинается сползание..казали, шо вакцина на 97% защищает от вируса! 

теперь нужно взять количество вакцинированных в процентах по кременчугу и увидим реальные цифры, что просто мало вакцинированных, потому мало их и в больницах.

Цитата: Чувааак
ІМХО суттєво нижче
возможно, но это не точно

что дает этот сертификат--

С сегодняшнего дня в Украине вступают в силу новые правила межрегиональных перевозок, которые предусматривают возможность поездки между регионами только для лиц, которые имеют COVID-сертификат или справку о вакцинации.  и что дает справка о вакцинации  

если----

Цитата: Чувааак
ніхто і ніколи не казав що щеплений хворіти не буде


8 12
165
belka2:
Сьогодні, 10:34

Статистика не показує скільки сертифікатів фейкових. 
Їхав у міжміській маршрутці, то водіїв зараз головна тема це порішати сертифікат до 21.10


6 0
178
Lyolya:
Сьогодні, 10:37

Почему еще нет статистики, о вторичном или по третьему разу инфицированных? Или имунитет таки должен работать)) И если скажем к первой волне он выработался, а это новый штам, то, соответственно и вакцина должна быть другая, то  бишь от нового?


4 0
495
Чувааак:
Сьогодні, 11:15

Цитата: Lyolya
Почему еще нет статистики, о вторичном или по третьему разу инфицированных?
тому що тому хто буде вести таку статистику треба платити зарплату за це. Є бажання попрацювати?


1 1
27
dniprow:
Сьогодні, 11:18

а в скількох людей загострилися хронічні захворювання після щеплення?
наприклад гіпертонія?
від серцево-судинних захворювань найвища смертність...
коли роблять щеплення, наскільки мені відомо, ризик від побічних реакцій пацієнт бере на себе...
а з рівнем нашої медицини, заохочень медичних працівників (затримка зарплати), кваліфікованість медичних працівників, скорочення ліжкомісць в інших відділеннях..

 
люди не довіряють владі..
що місцевій, що зеленій..


4 0
126
Lisbon:
Сьогодні, 11:28

Цитата: dniprow

а в скількох людей загострилися хронічні захворювання після щеплення?
наприклад гіпертонія?
від серцево-судинних захворювань найвища смертність...
коли роблять щеплення, наскільки мені відомо, ризик від побічних реакцій пацієнт бере на себе...
а з рівнем нашої медицини, заохочень медичних працівників (затримка зарплати), кваліфікованість медичних працівників, скорочення ліжкомісць в інших відділеннях..

 
люди не довіряють владі..
що місцевій, що зеленій..

А хто обрав владу? Зелену і місцеву? Невже ті самі люди що не довіряють владі. )) Може почнем дорослішати, включати мізки, нести відповідальність за свої дії, чи бездіяльність, за свое життя.


5 2
3 767
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:52

Цитата: Lisbon
нести відповідальність за свої дії,
а якшо я не обирав цю владу? Хто буде нести відповідальність за те шо зара коіться?


0 0
27
dniprow:
Сьогодні, 11:55



А хто обрав владу? Зелену і місцеву? Невже ті самі люди що не довіряють владі. )) Може почнем дорослішати, включати мізки, нести відповідальність за свої дії, чи бездіяльність, за свое життя.

Місцеву  не обирав, ( Прювєт БАБУЛЬКАМ, такий же хароший мальчік)
а зелена - краща ніж Парашенківська( в наступний раз оберу ні ту, ні іншу)



0 0

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