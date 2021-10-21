Скільки щеплених кременчужан захворіло на COVID-19 у Кременчуці

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 2 440 Коментарів: 9

Після того, як вчора мерія опублікувала вечірню статистику з антирекордом по кількості інфікованих коронавірусом, наші коментатори почали питати, скільки з цих хворих вакциновані, а скільки – ні.

Щоб дати відповідь на це питання, «ТелеграфЪ» звернувся до завідувачки відділом профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Лариси Коровіної.

Станом на 20 жовтня вона повідомила, що з початку пандемії з усіх 10875 хворих на COVID-19 кременчужан вакцинованих було 114, враховуючи, що люди почали щепитися у березні-квітні цього року. Крім того, з загальної кількості вакцинованих – 114 людей – 64 особи захворіли за останній місяць, саме у жовтні.

Але тут редакція мусить зазначити: з власних джерел «Телеграфу» стало відомо, що у Кременчуці траплялися випадки, коли люди незаконно купували ковід-сертифікат про вакцинацію, не роблячи щеплення. Про це вони зізнавалися своїм лікарям, коли приходили на прийом і в них підтверджувався діагноз «коронавірусна хвороба». Тобто згідно документів і електронної бази вони були щеплені, а за фактом – ні.

Подібна тенденція спостерігається по всій Україні – люди знаходять способи підробити ковід-сертифікати про щеплення від коронавірусу. У зв'язку з цим у країні посилили відповідальність за такі дії як з боку пацієнтів, так і лікарів.