Штрафи та позбавлення волі: в Україні хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів

Це стосуватиметься як пацієнтів, так і лікарів
Уряд планує посилити відповідальність за підробку ковідних сертифікатів.
Ми підтримали законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином, - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. – Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу.
Будуть передбачені наступні штрафи та покарання:
- від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років – для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;
- до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки пропонується передбачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
- до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років пропонують запровадити за підроблення таких документів із метою розповсюдження.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: slovoidilo.ua