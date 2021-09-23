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Штрафи та позбавлення волі: в Україні хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 139

 

Це стосуватиметься як пацієнтів, так і лікарів

Уряд планує посилити відповідальність за підробку ковідних сертифікатів.

Ми підтримали законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином, - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. – Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу.

Будуть передбачені наступні штрафи та покарання:

  • від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років – для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;
  • до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки пропонується передбачити для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
  • до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років пропонують запровадити за підроблення таких документів із метою розповсюдження.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slovoidilo.ua
Теги: штраф ковідний сертифікат покарання
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