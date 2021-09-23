Штрафи та позбавлення волі: в Україні хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 139

Уряд планує посилити відповідальність за підробку ковідних сертифікатів.

Ми підтримали законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підроблення документів про щеплення. Такі безвідповідальні дії — це загроза для всього суспільства, і ми будемо реагувати відповідним чином, - повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. – Сподіваємося, що парламент підтримає цю відповідальну перед суспільством ініціативу.

Будуть передбачені наступні штрафи та покарання: