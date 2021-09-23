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Кременчук, Будівництво нового мосту в Кременчуці

Монтують завод, який виготовлятиме бетон для будівництва нового мосту у Кременчуці

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 115

 

Також зі Стамбула вийшов черговий транш техніки – додаткові баржі та бурова установка

Розпочали монтувати завод, який виготовлятиме бетон для будівництва нового мосту через Дніпро у Кременчуці. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області.

Потужність заводу – 160 куб. м ущільненого бетону за годину. Все обладнання італійського виробництва. Завод має 4 силоси для приймання, зберігання та подачі цементу в дозатор бетонозмішувача. Загальна їх місткість – 400 тонн.

Паралельно зі Стамбула вийшов черговий транш техніки – додаткові баржі та бурова установка для проведення робіт.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Служба автомобільних доріг Полтавщини
Теги: новий міст будівництво новый мост
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