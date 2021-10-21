Кременчуцькі бігуни підкорили Чорноморськ
Сьогодні, 08:03
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Вітаємо наших спортсменів
15 та 16 жовтня у Чорноморську відбулися Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1, які тренуються під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Катерини Шайдової.
Результати змагань:
- Дмитренко Тетяна (60м+висота) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
- Зінченко Гліб (60м+110м з/б) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
- Лапа Валерія (60м+100м з/б) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
- Рєзнікова Анастасія (60м+довжина) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
- Антипова Яна (60м+довжина) 3 місце (тренер Катерина Шайдова);
- Хилимендик Юлія (60м+ядро) 3 місце (тренер Катерина Шайдова);
- Черничка Анастасія (60м+200м) 3 місце (тренер Катерина Шайдова).
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: КДЮСШ №1
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