Кременчуцькі бігуни підкорили Чорноморськ

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 372

15 та 16 жовтня у Чорноморську відбулися Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1, які тренуються під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Катерини Шайдової.

Результати змагань: