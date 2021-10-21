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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі бігуни підкорили Чорноморськ

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 372

 

Вітаємо наших спортсменів

15 та 16 жовтня у Чорноморську відбулися Всеукраїнські змагання з легкоатлетичного багатоборства серед юнаків. Кременчук представили вихованці КДЮСШ №1, які тренуються під керівництвом тренерів Вікторії Козлової та Катерини Шайдової.

Результати змагань:

  • Дмитренко Тетяна (60м+висота) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
  • Зінченко Гліб (60м+110м з/б) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
  • Лапа Валерія (60м+100м з/б) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
  • Рєзнікова Анастасія (60м+довжина) 1 місце (тренер Вікторія Козлова);
  • Антипова Яна (60м+довжина) 3 місце (тренер Катерина Шайдова);
  • Хилимендик Юлія (60м+ядро) 3 місце (тренер Катерина Шайдова);
  • Черничка Анастасія (60м+200м) 3 місце (тренер Катерина Шайдова).
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: КДЮСШ №1
Теги: біг легка атлетика
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