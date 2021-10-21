Сьогодні обласні депутати спробують приєднати Градизьку спецшколу до Кременчуцької

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 529 Коментарів: 1

Сьогодні, у Полтаві відбудеться сесія Полтавської обласної ради. Депутати розглянуть 39 питання Про реорганізацію Градизької спеціальної школи Полтавської обласної ради шляхом приєднання до Кременчуцької спеціальної школи Полтавської обласної ради.

Напередодні на бюджетній комісії депутати підтримали проєкт рішення про винесення даного питання на сесію.

Для Кременчука це резонансне питання, адже реорганізація понесе за собою знищення військового ліцею у Кременчуці.

Директорка обласного департаменту освіти Віта Ковальська порівняла видатки на утримання Градизької та Кременчуцької спецшкіл. За її словами одна дитина в рік обходиться в 330 000 грн. Тому на базі Градизької спецшколи хочуть створити військовий ліцей.

- Це буде перший і єдиний ліцей, який відповідатиме положенню Кабінету міністрів. Такого закладу у нас немає в області... Ми подали цей проєкт на державне фінансування. Потрібно коштів з держбюджету 130 млн грн. З обласного - 20 млн грн. На виготовлення проєктно-кошторисної документації - 1,5 млн грн. Розрахункова сума на утримання ліцею в рік - 12,8 млн грн, - розповіла Віта Ковальська.

Новий реорганізований заклад, кий прийматиме до 160 осіб, планують запустити з 1 вересня 2022 року. Для цього там планують облаштувати тир, плац, кабінети. Для цього необхідно 7 млн грн.

На питання щодо подальшої долі вчителів та обслуговуючого персоналу Градизької спецшколи, то Віта Ковальська відповіла:

- Частина вчителів перейде на інклюзію в інші заклади. Хто перекваліфікується, то можуть працювати у ліцеї. Техперсонал також, - додала очільниця обласного департаменту освіти.