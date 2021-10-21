Половина українських школярів не їсть в школі щодня, бо їм просто не подобається меню

Українські школярі знають про користь фруктів та овочів, проте частіше за все самостійно купують кондитерські вироби
UNICEF Ukraine 16 жовтня опублікувала на своїй Facebook-сторінці результати дослідження харчової поведінки українських школярів та їхніх батьків, яке може пролити світло на реальні результати реформи шкільного харчування. Дослідження проводилося серед учнів 1-11 класів в усіх регіонах України крім тимчасово окупованих територій та Криму з 1 по 30 вересня 2021 року.
З'ясувалося, що питання харчування в школі взагалі актуальне лише для 53% учнів. А половині з тих, хто не щодня їсть в школі, просто не подобається меню!
Українські школярі знають про користь фруктів та овочів, проте частіше за все самостійно купують кондитерські вироби без крему (в шкільних буфетах таку продукцію обирають 85% дітей, а в супермаркетах - 58%). Щодо корисної альтернативи солодкому десерту, то фрукти купляють усього 19% опитаних, а сухофрукти - лише 1%.
67% школярів звикли брати з собою до школи перекус, і це далеко не завжди здорова їжа. Бургерам надають перевагу 65%, цукеркам - 23%. Щоправда, 95% опитаних приносять з собою й фрукти.
Дослідники поцікавилися і тим, які фрукти та овочі діти полюбляють найбільше. З'ясувалося, що серед фруктів найпопулярніший банан, а серед овочів - картопля. Останні сходинки в рейтингу популярності посіли сливи, вишні та броколі.
З усіма результатами можна ознайомитися на графіках, наведених нижче.
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