Половина українських школярів не їсть в школі щодня, бо їм просто не подобається меню

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Українські школярі знають про користь фруктів та овочів, проте частіше за все самостійно купують кондитерські вироби

UNICEF Ukraine 16 жовтня опублікувала на своїй Facebook-сторінці результати дослідження харчової поведінки українських школярів та їхніх батьків, яке може пролити світло на реальні результати реформи шкільного харчування. Дослідження проводилося серед учнів 1-11 класів в усіх регіонах України крім тимчасово окупованих територій та Криму з 1 по 30 вересня 2021 року.

З'ясувалося, що питання харчування в школі взагалі актуальне лише для 53% учнів. А половині з тих, хто не щодня їсть в школі, просто не подобається меню!

Українські школярі знають про користь фруктів та овочів, проте частіше за все самостійно купують кондитерські вироби без крему (в шкільних буфетах таку продукцію обирають 85% дітей, а в супермаркетах - 58%). Щодо корисної альтернативи солодкому десерту, то фрукти купляють усього 19% опитаних, а сухофрукти - лише 1%.

67% школярів звикли брати з собою до школи перекус, і це далеко не завжди здорова їжа. Бургерам надають перевагу 65%, цукеркам - 23%. Щоправда, 95% опитаних приносять з собою й фрукти.

Дослідники поцікавилися і тим, які фрукти та овочі діти полюбляють найбільше. З'ясувалося, що серед фруктів найпопулярніший банан, а серед овочів - картопля. Останні сходинки в рейтингу популярності посіли сливи, вишні та броколі.

З усіма результатами можна ознайомитися на графіках, наведених нижче.