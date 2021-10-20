Ковідна статистика за 20 жовтня: 163 нові випадки і дві смерті у Кременчуці

Вчора, 21:38 Переглядів: 602

20 жовтня в місті зареєстрували сто шістдесят три нові випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли дев'яносто вісім жінок віком від 19 до 91 року, п'ятдесят сім чоловіків віком від 19 до 90 років та вісім дітей віком від 1 до 18 років. Із вперше виявлених випадків захворювання сто п'ятдесят чотири пацієнта перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, дев'ять – лікується в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях перебуває сто сімдесят п'ять осіб.

Одужало п'ятдесят шість пацієнтів. На жаль, двоє чоловіків 73 та 78 років померли.

За час пандемії у Кременчуці налічують 11038 хворих, одужало 9537, померло 309.