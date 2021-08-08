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Кременчук, Освіта

Депутати думають, що робити з Кременчуцьким військовим ліцеєм

Сьогодні, 13:24 Переглядів: 427

 

Робоча поїздка депутатів Полтавської обласної ради відбулася до Кременчука та Градизька 

Депутати Полтавської обласної ради провели робочу поїздку до Кременчука та Градизька де обговорили подальшу долю двох закладів: школи-інтернату та військового ліцею. За інформацією пресслужби Полтавської облради, 2 серпня, депутати вивчили діяльність Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Глобинського району.

«Це підрив обороноздатності країни»: Кременчуцький військовий ліцей можуть перевести у Градизьк

Хто взяв участь в обговоренні 

У заході взяли участь перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко, депутати обласної ради: Олександр Алексюк, Лариса Босенко, Марина Василенко, Ольга Величко, Оксана Винниченко, Наталія Гранчак, Олег Діденко, Микола Корецький, Олег Сазонов, Наталія Сухонос, Ольга Усанова, Юлія Цибульська, Тетяна Юрченко, Олег Дядик, Геннадій Коваленко, Олександр Кудацький, Дмитро Кравченко, директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віта Ковальська, Градизький селищний голова Мирослав Носа, керівники навчальних закладів, представники громадськості, журналісти.

Директор Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради Валерій Марченко розповів присутнім про історію створення закладу, ознайомив з матеріально-технічною базою, умовами проживання ліцеїстів.

Позиція Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації

Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Віта Ковальська доповіла, що 30 червня 2021 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 672 «Про затвердження Положення про військовий (військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою». Згідно з якою визначено необхідні умови для діяльності ліцеїв. Наразі Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради не відповідає вимогам Положення, тож Департамент освіти і науки облдержадміністрації вирішив реорганізувати ліцей. Зокрема, є перспектива приєднання військового ліцею як окремого структурного підрозділу до Кременчуцького педагогічного коледжу ім. А.С. Макаренка. Також облдержадміністрацією розглядається можливість створення на базі приміщень Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату військового ліцею.

Віта Ковальська повідомила, що Департамент освіти готує рішення про об'єднання кременчуцької та градизької школ з поетапним виведенням людей і їх працевлаштуванням. У Градизьку після переведення дітей - розпочнеться робота зі стіорення військового ліцею. Це буде нова юридична особа з новим керівником. У Кременчуці військовий ліцей планують приєднати до педколеджу, як окремий підрозділ, а курсанти ліцею проживатимуть у гуртожитку педколеджу.

Кременчук проти й не хоче віддавати військовий ліцей

Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою створений у Кременчуці в 1999 році на базі Центру допризивної підготовки ліцейного класу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Працює ліцей на базі колишнього дитячого садочку і за цей час у приміщенні не проводилася реконструкція або капітальний ремонт. 

Депутатка Полтавської облради Ольга Усанова повідомила, що у 2009 році над приміщенням ліцею почали надбудовувати третій поверх, який дозволив би покращити умови перебування та навчання ліцеїстів. Пройшло 12 років, приміщення досі не добудоване, в експлуатацію не введене, кошти на завершення будівництва обласною радою за цей період не виділялися. 

- До речі, тільки на останній сесії обласна рада розподілила більше 600 мільйонів гривень за рахунок перевиконання бюджету, прийняла на баланс кілька спортивних об’єктів від громад, а на приведення до ладу єдиного у Полтавській області військового ліцею коштів не знайшлося, - зауважила Ольга Усанова. - У порівнянні з іншими закладами освіти, підпорядкованими обласній раді, Кременчуцький військовий ліцей отримує значно менше фінансування протягом тривалого часу. Наприклад, у 2020 році Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр отримав 16 257,3 тис.грн., що склало 149,2 тис.грн. на 1 дитину на рік, Градизька спецшкола-інтернат отримала 15 675,3 тис.грн., що склало 165,0 тис.грн. на 1 дитину на рік, Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою отримав 8 693,7 тис.грн., що склало 98,8 тис.грн. на 1 дитину на рік. Відповідно і матеріально-технічна база військового ліцею не в повній мірі відповідає вимогам, бо потребує капіталовкладень.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Полтавська обласна рада
Теги: військовий ліцей війна
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