«Працівник банку» ошукав жінку з Миргородщини на понад 20 тисяч гривень

Поліція відкрила провадження
Третього грудня до поліції Миргородщини звернулася 44-річна місцева мешканка, яка стала жертвою телефонного шахрайства. Про це інформує поліція Полтавщини.
За словами жінки, напередодні їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Чоловік назвав номери її банківських карток, чим викликав довіру, та переконав нібито «оновити рахунки» й терміново переказати гроші на іншу картку «для збереження коштів».
Жінка виконала інструкції шахрая та втратила понад 20 тис. грн. Коли зрозуміла, що це обман, звернулася до поліції.
За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.
Нагадаємо, в кінці листопада шахраї видурили у жителів Кременчуччини понад 180 тисяч гривень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.