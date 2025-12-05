ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

«Працівник банку» ошукав жінку з Миргородщини на понад 20 тисяч гривень

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 190

Поліція відкрила провадження

Третього грудня до поліції Миргородщини звернулася 44-річна місцева мешканка, яка стала жертвою телефонного шахрайства. Про це інформує поліція Полтавщини.

За словами жінки, напередодні їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Чоловік назвав номери її банківських карток, чим викликав довіру, та переконав нібито «оновити рахунки» й терміново переказати гроші на іншу картку «для збереження коштів».

Жінка виконала інструкції шахрая та втратила понад 20 тис. грн. Коли зрозуміла, що це обман, звернулася до поліції.

За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Правоохоронці встановлюють причетних до злочину.

Як не стати жертвою шахраїв

  • працівники банку ніколи не просять переказувати гроші чи «оновлювати рахунки»;
  • не повідомляйте дані карток, PIN, CVV і коди з SMS;
  • якщо вам телефонують нібито з банку — завершіть розмову та передзвоніть на офіційний номер;
  • не переходьте за підозрілими посиланнями і не встановлюйте сторонні програми;
  • не піддавайтеся тиску чи погрозам «блокування рахунку»;
  • у разі підозри на шахрайство телефонуйте 102.

Нагадаємо, в кінці листопада шахраї видурили у жителів Кременчуччини понад 180 тисяч гривень.

Автор: Руслана Горгола Джерело фото: glavnoe.in.ua
Теги: шахрайство
telegraf.in.ua
