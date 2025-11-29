Олена Шуляк
Надзвичайні новини

Шахраї видурили у жителів Кременчуччини понад 180 тис. грн: поліція попереджає про нові схеми

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 114

 

Зловмисники використовують фальшиві програми підтримки

Жителі Кременчука та Горішніх Плавнів втратили понад 180 тисяч гривень через фейкові оголошення про нібито «матеріальну допомогу» та фальшиві інтернет-угоди. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Так у Кременчуці учора, 28 листопада, до поліції звернувся 54-річний місцевий мешканець. У соцмережі він побачив оголошення про виплати за програмою «Зимова підтримка». Після переходу за посиланням та введення персональних даних чоловік втратив понад 135 тисяч гривень із банківських карток.

Ще одна жителька втратила понад 11 тисяч гривень. Вона перейшла за посиланням на «матеріальну допомогу», авторизувалась через банківський застосунок і передала SMS-код шахраям, які представилися службою підтримки.

У Горішніх Плавнях шахраї ошукали 52-річну жінку, яка перерахувала 34  500 гривень за інвертор, знайдений на онлайн-платформі. Товар їй так і не доставили, а «продавець» зник.

Поліція нагадує: державні установи не оформлюють допомогу через соцмережі чи приватні повідомлення. Передача персональних даних або кодів із SMS дає шахраям повний доступ до рахунків.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як у Кременчуці розслідують справу про шахрайство на понад 600 тис. грн.

Автор: Яна Гудзь
Теги: шахрайство шахраї гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

