Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету

Сьогодні, 12:17
Українці допоможуть державі виявляти слабкі місця мобільного зв'язку й інтернету

Держава дала українцям можливість власноруч проводити спідтести –оцінювати стабільність та швидкість мобільного інтернету та зв'язку зі своїх смартфонів. Зібрані показники автоматично надходитимуть до Національної комісії, що відповідає за регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), де їх використовуватимуть для аналізу. Такий механізм допоможе швидше виявляти слабкі ділянки мобільної мережі й усувати недоліки.

Президент України Володимир Зеленський уже підписав відповідний законопроєкт, розроблений і поданий Мінцифрою та парламентським комітетом із цифрової трансформації, до якого входять зокрема й депутати від партії "Слуга Народу".

"Партія "Слуга Народу" й наші депутати підтримали відповідний законопроєкт і будуть підтримувати надалі всі подібні ініціативи, спрямовані на покращення мобільного інтернету та зв'язку, та долучатися до їхнього розроблення", – прокоментувала голова цієї політичної сили, народний депутат Олена Шуляк.

Загалом закон, як повідомляють у "Слузі Народу" з посиланням на Мінцифру, запроваджує ще низку механізмів для стабільної роботи мобільного інтернету та зв'язку:

  • держава встановлює мінімальний рівень швидкості інтернету – мегабіт на секунду (Мбіт/с), які будуть зобов'язані надавати мобільні оператори;
  • впроваджуються державні стимули для активного будівництва базових станції в селах, що дасть змогу зменшувати сліпі зони без зв’язку;
  • послуга національного роумінгу, що дає змогу перемикатися між операторами, якщо своя мережа недоступна, працюватиме й після завершення війни.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", матері, які народжуватимуть у 2026 році, отримуватимуть від держави значну фінансову підтримку. Мова йде про одноразову виплату 50 тис. грн. Суму не розбиватимуть на частини, а надаватимуть одним платежем. Відповідний урядовий законопроєкт нещодавно ухвалила Верховна Рада.


