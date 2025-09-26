Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширює доступ до безоплатного лікування для ветеранів і ветеранок
Ветерани та ветеранки можуть отримувати безоплатне високоспеціалізоване лікування низки захворювань і травм, які вони отримали під час служби. Про це нагадує голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.
"Ветерани й ветеранки, захисники та захисниці мають бути впевнені в тому, що зможуть подбати про своє здоров'я. В цьому допомагає держава, яка запустила та зробила максимально доступною широкий спектр необхідних високоспеціалізованих медичних послуг. І партія "Слуга Народу", її депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров'я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям", – зазначає Олена Шуляк.
У партії "Слуга Народу" назвали основні види захворювань, лікування яких для ветеранів і ветеранок держава надає безкоштовно.
Що можна отримати безоплатно
Серцево-судинні захворювання:
- Лікування серцево-судинних захворювань, гіпертензії тощо.
- Кардіологічні обстеження: ЕКГ, УЗД серця, КТ, МРТ.
- Ліки з Національного переліку та закуплені МОЗ.
Неврологічні захворювання:
- Діагностика та лікування захворювань нервової системи, зокрема мозку, хребта, спинного мозку, периферичних нервів та екстракраніальної цереброваскулярної системи.
- Допомога при неврологічних розладах, посттравматичних синдромах, черепно-мозкових травмах.
- Психологічна підтримка: індивідуальна і групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, робота з наслідками стресу, депресією тощо.
Захворювання опорно-рухового апарату:
- Лікування захворювань суглобів і хребта, артриту, артрозу тощо.
- Реабілітація після поранень, операцій та хронічних хвороб.
- Консультації з профільними лікарями.
Також безоплатно під час лікування:
- лабораторні тести та діагностика;
- знеболювальна терапія; ліки з Національного переліку та закуплені МОЗ;
- інтенсивна терапія;
- харчування під час перебування в стаціонарі.
Як отримати послуги
Зверніться до свого сімейного лікаря або безпосередньо у медзаклад, який працює за Програмою медичних гарантій. Щоб знайти потрібну лікарню, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за номером 16-77 або знайти лікарню на сайті НСЗУ.
Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ветеранське підприємництво", який стане одним зі стовпів нової системи соціальної підтримки ветеранів і ветеранок та водночас стимулом для розвитку економіки та способом сказати "Дякую!" тим, хто захищав державу.