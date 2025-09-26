Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Олена Шуляк
Голова партії «Слуга Народу», народний депутат

Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів

Сьогодні, 12:35
Нардеп Олена Шуляк: Держава розширює доступ до безоплатного лікування для ветеранів і ветеранок

Ветерани та ветеранки можуть отримувати безоплатне високоспеціалізоване лікування низки захворювань і травм, які вони отримали під час служби. Про це нагадує голова партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

"Ветерани й ветеранки, захисники та захисниці мають бути впевнені в тому, що зможуть подбати про своє здоров'я. В цьому допомагає держава, яка запустила та зробила максимально доступною широкий спектр необхідних високоспеціалізованих медичних послуг. І партія "Слуга Народу", її депутати в парламенті, у місцевих радах і надалі будуть підтримувати всі рішення, які допомагатимуть захищати своє здоров'я всім українцям, а особливо нашим ветеранам і ветеранкам, захисникам і захисницям", – зазначає Олена Шуляк.

У партії "Слуга Народу" назвали основні види захворювань, лікування яких для ветеранів і ветеранок держава надає безкоштовно.

Що можна отримати безоплатно

Серцево-судинні захворювання: 

  • Лікування серцево-судинних захворювань, гіпертензії тощо.
  • Кардіологічні обстеження: ЕКГ, УЗД серця, КТ, МРТ.
  • Ліки з Національного переліку та закуплені МОЗ.

Неврологічні захворювання:

  • Діагностика та лікування захворювань нервової системи, зокрема мозку, хребта, спинного мозку, периферичних нервів та екстракраніальної цереброваскулярної системи.
  • Допомога при неврологічних розладах, посттравматичних синдромах, черепно-мозкових травмах.
  • Психологічна підтримка: індивідуальна і групова терапія, когнітивно-поведінкова терапія, робота з наслідками стресу, депресією тощо.

Захворювання опорно-рухового апарату:

  • Лікування захворювань суглобів і хребта, артриту, артрозу тощо.
  • Реабілітація після поранень, операцій та хронічних хвороб.
  • Консультації з профільними лікарями.

Також безоплатно під час лікування: 

  • лабораторні тести та діагностика;
  • знеболювальна терапія; ліки з Національного переліку та закуплені МОЗ;
  • інтенсивна терапія;
  • харчування під час перебування в стаціонарі.

Як отримати послуги

Зверніться до свого сімейного лікаря або безпосередньо у медзаклад, який працює за Програмою медичних гарантій. Щоб знайти потрібну лікарню, можна зателефонувати до контакт-центру Національної служби здоров'я України (НСЗУ) за номером 16-77 або знайти лікарню на сайті НСЗУ.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", наприкінці серпня Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про ветеранське підприємництво", який стане одним зі стовпів нової системи соціальної підтримки ветеранів і ветеранок та водночас стимулом для розвитку економіки та способом сказати "Дякую!" тим, хто захищав державу.

