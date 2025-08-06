Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці

Грошова допомога до 800 тис. грн: хто з українців та скільки може отримати

До 800 тис. грн одноразової компенсації можуть отримати цивільні українці, які через війну набули статусу людини з інвалідністю. Мова йде про працівників об'єктів критичної інфраструктури, наприклад, комунальників, енергетиків тощо, а також державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування.

Про це нагадує голова партії "Слуга Народу", нардеп Олена Шуляк.

Надавати такі виплати розпочали минулого року, однак кошти можуть отримати всі, хто постраждав від початку повномасштабної війни.

Розмір компенсації, залежить від групи інвалідності, яку отримала постраждала людина:

I група – 800 тис. грн;

II група – 500 тис. грн;

III група – 200 тис. грн.

Якщо ж людина загинула чи померла внаслідок війни, то, як пояснюють у партії "Слуга Народу", допомога становить 1 млн грн і виплачується членам сім'ї – одному або кільком порівну: дітям, дружині або чоловіку, зокрема тим, які жили в цивільному шлюбі, батькам, онукам.

Оформити виплату, розповідають у політсилі "Слуга Народу", можна двома способами:

офлайн. Подати до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ) заяву та необхідні документи. Це можна зробити протягом трьох років після отримання травми чи загибелі та смерті людини;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ. У такому разі до заяви треба додати скановані копії документів, а для підписання використати електронний підпис.

Окрім тих українців, які працюють на критичній інфраструктурі, певні компенсації держава передбачила також і для всіх дорослих і дітей, які постраждали від будь-яких вибухонебезпечних предметів під час війни та через це отримали інвалідність.

Як говорять у партії "Слуга Народу", разом зі стандартними видами допомоги, які передбачає наявність статусу людини з інвалідністю, держава передбачила ще й одноразову допомогу. Її розмір залежить від прожиткового мінімуму.

У 2025 році, повідомляють у політичній силі "Слуга Народу", передбачені такі розміри виплат: людині з інвалідністю I групи – у п’ятикратному розмірі – 11,8 тис. грн; II групи – у чотирикратному розмірі – 9,4 тис. грн; III групи – у трикратному розмірі – 7 тис. грн; дитині з інвалідністю підгрупи А до 18 років – у п’ятикратному розмірі – 11,8 тис. грн; дитині з інвалідністю до 18 років – у чотирикратному розмірі – 9,4 тис. грн.

"Українська влада завжди буде на боці громадян. У будь-якій ситуації держава готова підставити плече всім, хто цього потребує, саме тому розгорнула цілий комплекс підтримки. Одним із таких флагманських напрямів підтримки була виплата тисячі гривень усім українцям, що свого часу ініціював Президент України Володимир Зеленський. Попри війну держава не зупиняла виплати субсидій на оплату послуг ЖКГ; досить тривалий час продовжує залишати незмінними тарифи на газ, тепло та електроенергію; виплачувала одноразову допомогу на зиму для малозабезпечених сімей і родин ВПО; запровадила субсидії на оренду житла для переселенців; виплачує надбавки вчителям – 1000 грн на руки на повній ставці, сума якої зросте вже з вересня; продовжує безкоштовно надавати гаряче харчування для учнів молодших класів, а вже з нового навчального року в прифронтових областях його отримуватимуть безкоштовно учні 5-11 класів; заплановано виплати, до того ж, і в межах "Пакунку школяра". Більше того, держава продовжує вчасно та в повному обсязі виплачувати пенсії та інші види соціальних гарантій", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, як раніше заявляли в партії "Слуга Народу", в Україні вперше на загальнодержавному рівні реалізується цілісна модель ветеранської політики, яка охоплює всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.