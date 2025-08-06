Олена Шуляк
Українцям виплачують ще один вид допомоги: нардеп Шуляк розкрила подробиці
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Залишили здоров’я на війні: у Кременчуці вручили нагороди ветеранам російсько-української війни

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 279

 

Молодшого сержанта Олександра Оловаренка відзначили Комбатанським хрестом, Максима Селюкова — відзнакою президента «За оборону України», а Андрія Байву — відзнакою міністра оборони «За поранення»

Сьогодні, 6 серпня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації трьом військовослужбовцям, ветеранам російсько-української війни передали їхні державні нагороди. Молодший сержант Олександр Оловаренко отримав Комбатанський хрест від Головнокомандувача ЗСУ Сирського, Максиму Селюкову вручили відзнаку президента «За оборону України», а військовослужбовець Андрій Байва отримав відзнаку міністра оборони «За поранення».

 
Вручили захисникам нагороди начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник відділення ЦВС Кременчуцького РТЦК та СП майор Анна Тарасова.

 

Молодший сержант Олександр Оловаренко став до лав Збройних сил України добровольцем ще у 2014 році. Тоді боронив Україну на сході, отримав поранення та II групу інвалідності. Був звільнений зі служби, але не припинив допомагати війську. А з початком повномасштабної війни знов став на захист України.

 

— Уже 26 лютого я вів бій у селищі Піски на Донеччині. Поранення отримав під Бахмутом. Життя мені врятувала тільки першокласна підготовка медика з нашого підрозділу. Та й дочка б не пережила мою загибель — це мені допомагало триматися, ділиться ветеран.

Максим Селюков пройшов бойовий шлях на Донеччині та Харківщині. При виконанні бойового завдання теж отримав поранення. 

 

Указом Президента України від 6 серпня 2022 року військовослужбовця за проявлення справжньої мужності та стійкості у війні з російським агресором нагородили відзнакою «За оборону України».

Військовослужбовець Андрій Байва теж розпочав свій бойовий шлях у 2014 році. Поранення захисник отримав уже під час повномасштабної війни на Курському напрямку.

 

Наказом Міністерства оборони від 24 травня 2025 року військовослужбовець нагороджений відзнакою за поранення, отримане під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в тяжких боях із російським загарбником.

 

Олександр Аленін від усієї громади Кременчуцького району подякував захисникам за службу та відданість державі й українському народові.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець з Полтавщини отримав «Золотий Хрест» від Головкома Сирського.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: війна нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх