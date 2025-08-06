Залишили здоров’я на війні: у Кременчуці вручили нагороди ветеранам російсько-української війни

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Сьогодні, 6 серпня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації трьом військовослужбовцям, ветеранам російсько-української війни передали їхні державні нагороди. Молодший сержант Олександр Оловаренко отримав Комбатанський хрест від Головнокомандувача ЗСУ Сирського, Максиму Селюкову вручили відзнаку президента «За оборону України», а військовослужбовець Андрій Байва отримав відзнаку міністра оборони «За поранення».



Вручили захисникам нагороди начальник Кременчуцької РВА Олександр Аленін та начальник відділення ЦВС Кременчуцького РТЦК та СП майор Анна Тарасова.

Молодший сержант Олександр Оловаренко став до лав Збройних сил України добровольцем ще у 2014 році. Тоді боронив Україну на сході, отримав поранення та II групу інвалідності. Був звільнений зі служби, але не припинив допомагати війську. А з початком повномасштабної війни знов став на захист України.

— Уже 26 лютого я вів бій у селищі Піски на Донеччині. Поранення отримав під Бахмутом. Життя мені врятувала тільки першокласна підготовка медика з нашого підрозділу. Та й дочка б не пережила мою загибель — це мені допомагало триматися, ділиться ветеран.

Максим Селюков пройшов бойовий шлях на Донеччині та Харківщині. При виконанні бойового завдання теж отримав поранення.

Указом Президента України від 6 серпня 2022 року військовослужбовця за проявлення справжньої мужності та стійкості у війні з російським агресором нагородили відзнакою «За оборону України».

Військовослужбовець Андрій Байва теж розпочав свій бойовий шлях у 2014 році. Поранення захисник отримав уже під час повномасштабної війни на Курському напрямку.

Наказом Міністерства оборони від 24 травня 2025 року військовослужбовець нагороджений відзнакою за поранення, отримане під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в тяжких боях із російським загарбником.

Олександр Аленін від усієї громади Кременчуцького району подякував захисникам за службу та відданість державі й українському народові.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовець з Полтавщини отримав «Золотий Хрест» від Головкома Сирського.