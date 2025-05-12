Воїн з Полтавщини отримав «Золотий Хрест» від Головкома Сирського

Військовослужбовець із Полтавщини, молодший сержант Костянтин Голуб отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відомо, що захисник служить у складі 225 окремого штурмового батальйону. Нагороду він отримав за героїчний вчинок на полі бою.
Головнокомандувач вручив нагрудний знак бійцю особисто.
Нагадаємо, нещодавно «Золотий Хрест» від Сирського отримав морпіх з Полтавщини Роман Литвиненко.
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