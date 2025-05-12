Воїн з Полтавщини отримав «Золотий Хрест» від Головкома Сирського

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 175

Військовослужбовець із Полтавщини, молодший сержант Костянтин Голуб отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що захисник служить у складі 225 окремого штурмового батальйону. Нагороду він отримав за героїчний вчинок на полі бою.

Головнокомандувач вручив нагрудний знак бійцю особисто.

Там, де інші можуть чекати наказу, Костянтин діє. І саме це дозволяє зберігати життя побратимів і виконувати завдання, — додають у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно «Золотий Хрест» від Сирського отримав морпіх з Полтавщини Роман Литвиненко.