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Воїн з Полтавщини отримав «Золотий Хрест» від Головкома Сирського

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 175

 

Молодший сержант Костянтин Голуб отримав нагороду за героїчний вчинок

Військовослужбовець із Полтавщини, молодший сержант Костянтин Голуб отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Відомо, що захисник служить у складі 225 окремого штурмового батальйону. Нагороду він отримав за героїчний вчинок на полі бою.

Головнокомандувач вручив нагрудний знак бійцю особисто.

Там, де інші можуть чекати наказу, Костянтин діє. І саме це дозволяє зберігати життя побратимів і виконувати завдання, — додають у пресслужбі.

Нагадаємо, нещодавно «Золотий Хрест» від Сирського отримав морпіх з Полтавщини Роман Литвиненко.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський ОТЦК та СП
Теги: нагородження війна Золотий хрест
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