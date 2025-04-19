Морпіх з Полтавщини отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головкома Сирського

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Нагороду матрос Роман Литвиненко отримав за службу, пов'язану з ризиком для життя

Морпіх із Полтавщини, матрос Роман Литвиненко отримав нагрудний знак «Золотий Хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Військовий служить водієм протитанкового взводу 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Почесної нагороди його удостоїли за зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть, особисту мужність в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Нагрудний знак Сирський вручив Романові Литвиненку особисто.

Нагадаємо, на початку цього року рідним полеглого на війні захисника із Кременчука Володимира Георгіци передали «Золотий Хрест» військовослужбовця.