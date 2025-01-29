Пішли виконувати свій обов'язок: у Кременчуці рідним полеглих військових передали державні нагороди

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 483

Сьогодні, 29 січня, у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації рідні двох полеглих військовослужбовців отримали їхні посмертні нагороди.

Сержанта Олександра Василенка удостоїли медаллю «Захисника Вітчизни». Рідним сержанта Володимира Георгіци вручили орден «За мужність» III ступеня та нагрудний знак «Золотий хрест».

Вручили нагороди близьким загиблих бійців начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Руслан Близнюк.

Сержант Олександр Василенко став до лав Збройних сил України у серпні 2023 року, служив командиром піхотного відділення. Загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України 12 лютого 2024 року поблизу села Богданівка на Донеччині. Олександра посмертно нагородили медаллю «Захисника Вітчизни». Нагороду отримала дружина полеглого захисника.

Жінка пригадує: чоловік завжди був сильним, сміливим та мав надзвичайну жагу до життя. Володимир був позитивною людиною, по життю йшов завжди з гумором, при цьому міг у будь-яку хвилину усіх підтримати. А ще був дуже справедливим і чесним.

— Сила і мужність — це про нього. Він був справжнім прикладом та підтримкою. Найкращий чоловік та батько. Дуже його зараз не вистачає, — ділиться дружина полеглого воїна.

Олександр отримав повістку, пройшов комісію і сказав, що піде служити.

— Говорив: це моє рішення, хто як не ми. Сказав, що має бути прикладом для сина. Він завжди таким був — сміливим і чесним. Тому й пішов захищати Батьківщину. Розповідав про службу мало — оберігав нас, щоб не хвилювалися. Писав більше, але коли мав можливість, то й дзвонив. І ніколи не скаржився на службу, навпаки — міг нас підтримати, коли було потрібно, — додає дружина Олександра.

У полеглого воїна окрім дружини лишилися батьки та двоє дітей.

Рідним сержанта Володимира Георгіци вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня та нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До лав Збройних сил України чоловіка мобілізували у лютому 2024 року. Раніше він мав досвід служби за контрактом у лавах Національної гвардії України.

Володимир був десантником, служив командиром бойової машини, командиром десантно-штурмового відділення. Загинув 15 червня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Нагороду отримала мати полеглого воїна.

Жінка пригадує: син був добрим та сміливим, завжди на позитиві. І додає: завжди її жалів, тому практично ніколи нічого не розповідав.

— Ніколи не казав, де він, як він, що він вирішив. Це його попередня професія, у нього був контракт у Національній гвардії України. А потім вирішив піти на війну. Не розповідав, що був у Вовчанську. Були до цього на Запоріжжі — 24 доби на зв’язок не виходив. Це вже я потім про це дізналася.

У полеглого захисника лишилися батьки, брат, дружина та дитина.

І Олександр Аленін, і Руслан Близнюк висловили щирі співчуття рідним загиблих військових та нагадали, що із будь-якими питаннями чи проблемами вони завжди можуть звернутися до Кременчуцької РВА та Кременчуцького РТЦК та СП, де їм завжди допоможуть.

Нагадаємо, минулого тижня посмертні нагороди вручили рідним чотирьох загиблих захисників.