В ЦПД пояснили, чим небезпечна китайська модель штучного інтелекту DeepSeek

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 248

Китайська модель штучного інтелекту DeepSeek стала дуже популярною у світі. Чат-бот DeepSeek за кілька днів після його презентації випередив за популярністю своїх конкурентів, зокрема, додаток ChatGPT, та став найпопулярнішим безплатним додатком, доступним в App Store у США. Проте, DeepSeek збирає інформацію про користувачів та через ця модель ШІ може бути небезпечною.

Про це в Telegram заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Він зазначив, що DeepSeek — це «чудовий інструмент для збору розвідданих». Основне питання стосується того, хто володіє цим ШІ та яка його кінцева мета.

— Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім’ю, фінанси та практично все інше. Люди добровільно ставлять питання й отримують відповіді, тоді як ШІ зберігає цю інформацію. Потім можна отримувати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу, — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, що DeepSeek — це китайська компанія, яка розробила свою модель штучного інтелекту. У січні цього року вона випустила безплатний додаток чат-бота з цим ШІ. За кілька днів він перевершив ChatGPT як додаток, який найбільше завантажували в iOS App Store в США.

Як зазначають у компанії DeepSeek, створення їхньої моделі ШІ обійшлося у рази дешевше, ніж для його західних конкурентів. Цю модель було навчено з використанням чипів Nvidia H800 за витрат менше ніж 6 млн доларів. Наскільки правдива ця інформація, фахівці поки сказати не можуть. Втім, через запуск DeepSeek акції великих технологічних компаній різко впали.

Раніше ми писали, що штучний інтелект активно впроваджується на робочих місцях і змінює структуру зайнятості у світі. За даними «Звіту про майбутнє праці» від World Economic Forum (WEF), 41% роботодавців мають намір скоротити кількість працівників до 2030 року, замінивши їх автоматизованими системами.