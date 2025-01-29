У Кременчуці «замінували» ще й суди

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 200

29 січня у Кременчуці надійшло повідомлення про замінування судів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили очевидці.

Працівників евакуювали. Відомо, що на місцях уже працюють відповідні служби: вибухотехніки та кінологи перевіряють приміщення.

Нагадаємо, зранку уже надходила інформація про замінування закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.