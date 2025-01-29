Харчування лікарів ВЛК у Кременчуці цьогоріч обійдеться у понад 850 тисяч гривень

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 272

Крім того, борг за харчування медиків ВЛК у майже 100 тисяч гривень «висить» ще з минулого року

Харчування лікарів військово-лікарської комісії при Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки у 2025 році обійдеться місту у 854 тисячі 100 гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міськради, опублікованого на сайті.

Відомо, що комісія складається із 13 медиків лікарні «Придніпровська». Працює вона у виїзному пункті при Кременчуцькому РТЦК та СП цілодобово.

Відповідно лікарів ВЛК забезпечують дворазовим харчуванням, вартість якого — 180 грн на одну людину на день (90 грн обід та 90 грн вечеря). Тому харчування медиків протягом року й обійдеться у понад 850 тисяч гривень. Забезпечується гаряче харчування кейтеринговими послугами.

Крім того, у документі зазначено, що наразі лишилися несплаченими послуги за харчування лікарів у жовтні-листопаді минулого року. Сума боргу становить 99 тисяч гривень.

Нагадаємо, у липні минулого року на харчування працівників ВЛК місто додатково виділяло 241 тисячу гривень.