«Син залишився без батька». У Кременчуці попрощались з солдатом Сергієм Косогором

29 січня у Кременчуці попрощались з померлим 43-річним військовослужбовцем Сергієм Косогором. Воїн був солдатом.
Чоловік був родом з Харкова, останні 10 років проживав у Кременчуці. За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Сергій був оператором відділення радіоелектронної боротьби танкового батальйону. Помер воїн 17 січня у Чернігівській області.
Родичка військового Оксана Коваль каже, що знала про рішення Сергія йти на війну.
Жителька Кременчука Тетяна розповідає, що знала родину Сергія понад 10 років. Жінка підтримувала спілкування з чоловіком і під час його служби. У воїна були проблеми зі спиною.
У Сергія залишились дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
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