«Син залишився без батька». У Кременчуці попрощались з солдатом Сергієм Косогором

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 507

29 січня у Кременчуці попрощались з померлим 43-річним військовослужбовцем Сергієм Косогором. Воїн був солдатом.

Чоловік був родом з Харкова, останні 10 років проживав у Кременчуці. За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Сергій був оператором відділення радіоелектронної боротьби танкового батальйону. Помер воїн 17 січня у Чернігівській області.

Родичка військового Оксана Коваль каже, що знала про рішення Сергія йти на війну.

— Дуже велика втрата. Це чуйна людина, світла, завжди прийде на допомогу. Він одразу сказав, що не буде ховатися, буде захищати країну, — розповідає Оксана.

Жителька Кременчука Тетяна розповідає, що знала родину Сергія понад 10 років. Жінка підтримувала спілкування з чоловіком і під час його служби. У воїна були проблеми зі спиною.

— Це сім’я така була, він такий був батько, зразковий. Добра людина, це безмежно добра людина, порядний, на нього можна було завжди покластися. У нього син залишився без батька, — розповідає Тетяна.

У Сергія залишились дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали полеглого бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.