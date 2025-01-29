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Кременчуцька публічна бібліотека бере участь у трьох грантових проєктах: деталі

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 37

Завдяки участі у міжнародних проєктах бібліотека зможе отримати співфінансування від іноземних донорів

Кременчуцька міська публічна бібліотека бере участь у трьох міжнародних грантових проєктах. Про це стало відомо із пояснювальної записки до проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

Наразі працівники бібліотеки підготували та подали на розгляд грантодавцям заявки на кілька конкурсних проєктів:

  • «Твоя територія позитиву» — грантова заявка за програмою підтримки «єМістечко — простір для кожного!» Фонду EVZ;

  • «Ляльковий театр на Європейській» — участь у Грантовій програмі PerForma: можливості для українських діячів та діячок перформативних мистецтв від KCMD Платформа KyivContemporaryMusicDays (KCMD) за підтримки PerformingArtsFundNL та Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів;

  • «Цифрова колекція періодичних видань Кременчуччини XX століття» та «HouseodEurope» по оцифровуванню краєзнавчих періодичних видань (підготовлені відділом краєзнавчої інформації та бібліографії Кременчуцької міської публічної бібліотеки проєкти націлені на збереження, вивчення і популяризацію краєзнавчого фонду періодичних видань шляхом створення цифрових копій рідкісних видань та надання широкого доступу до них користувачам бібліотеки).

Завдяки участі у міжнародних проєктах бібліотека зможе отримати співфінансування від іноземних донорів.

Нагадаємо, нещодавно у кременчуцькій бібліотеці відбудеться зустріч-знайомство із Аматорським ляльковим театром. Також бібліотека проводить постійні літературні та мистецькі заходи для дітей та дорослих.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека гранти міжнародні проєкти
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