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У кременчуцькій бібліотеці відбудеться зустріч-знайомство із Аматорським ляльковим театром (афіша)

Вчора, 22:00 Переглядів: 143

 

На зустрічі також буде презентована вистава «Буслів Дарунок» за мотивами індонезійської народної казки, акторами якої є діти з інвалідністю

У неділю, 19 січня, у стінах читальної зали кременчуцької бібліотеки-філії № 2 імені відбудеться зустріч-знайомство із Аматорським театром ляльок при Кременчуцькому міському осередку «Союз осіб з інвалідністю України». Про захід журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли організатори.

Також на заході актори — діти з інвалідністю — представлять присутнім виставу «Буслів Дарунок» за мотивами індонезійської народної казки. 

Аматорський театр ляльок «Оселя добра і радості» є спільним проєктом Кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» і Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академії майбутнього».

Відбудеться захід у неділю, 19 січня, о 12.00 у приміщенні читальної зали кременчуцької бібліотеки-філії № 2 імені П. Житецького за адресою вул. Соборна, 9/16.

Нагадаємо, прем'єра вистави «Буслів дарунок» відбулася у Кременчуці 23 листопада минулого року. Пізніше актори її представили у посольстві Індонезії, а днями виступили із виставою у стінах Полтавського лялькового театру, де зібрали повен зал глядачів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ляльковий театр бібліотека захід афіша союз осіб з інвалідністю
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