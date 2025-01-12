Аматорський ляльковий театр молоді з інвалідністю виступив в Полтаві

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 5

Юні актори Аматорського лялькового театру з Кременчука показали виставу «Буслів дарунок» у Полтавському ляльковому театрі, зібравши повний зал глядачів та отримавши схвальні відгуки

У пʼятницю, 10 січня, актори Аматорського лялькового театру, який діє в Оселі добра і радості Кременчуцького міського осередку «Союз осіб з інвалідністю України» відвідали Полтаву. В обласному центрі в Полтавському ляльковому театрі вони показали виставу «Буслів дарунок». Про це повідомляє голова осередку Андрій Мельник.

Цієї події чекали, бо в Полтавському академічному обласному театрі ляльок зібралися не тільки юні глядачі і їх батьки, але й видатні діячі культури та мистецтв міста.

Виступ дітей прийшли підтримати: Народний артист України, видатний диригент і засновник Полтавського обласного академічного симфонічного оркестру Віталій Скакун, композитор, заслужений діяч мистецтв України Олексій Чухрай, музикознавець Ольга Чепіль, голова Полтавського обласного осередку СОІУ Сергій Чумак.

Разом з артистами приїхали: заступник міського голови Ольга Усанова, керівник проєкту «Сорочинський ярмарок», громадська діячка Світлана Свищова, директор Департаменту соціального захисту Марина Доценко, начальник управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області Ірина Вологодська та інші поважні особи.

До Полтави завітали також індонезійські гості — радник Посольства Республіки Індонезія в Україні, керівник відділу політики та культури пан Фаісал Мухамед Перданапутра, співробітник політичного відділу Посольства пан Прабово Хімаван.

— Виступ Аматорського театру ляльок не залишила без позитивних емоцій присутніх — і дітей і дорослих, — йдеться в повідомленні.

Чудова індонезійська казка, поставлена режисеркою Валентиною Ржегак, композитором Сергієм Горюновичем, звукорежисером Оленою Горюнович була тепло прийнята полтавцями.

Теплі слова, подарунки, оплески були на честь юних акторів і всіх дорослих, які працювали над виставою.

Після закінчення відбувся круглий стіл за участю представників влади, ПОО СОІУ, Полтавського обласного осередку Національного союзу композиторів України, критиків та театральних діячів, який провів продюсер Аматорського театру ляльок, голова КМО СОІУ Андрій Мельник.

Учасники круглого столу обговорили перспективи розвитку Аматорського театру ляльок в розрізі його художньої, адаптаційної та арттерапевтичної компоненти.

— Аматорський театр ляльок має «портфель» запрошень до інших міст для виступів, має перспективи для розвитку, а у юних акторів — велике бажання нести ідеї добра, миру і радості людям нашої неспокійної планети, — зазначив Андрій Мельник.