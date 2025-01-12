На Кременчуччині працює ППО

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 599 Коментарів: 1

До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях

12 січня, близько 15.00, мешканці правобережжя Кременчука чули роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляють очевидці.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про рух безпілотників на Полтавщині.

Жодних офіційних заяв від військової адміністрації поки не надходило.

Повітряна тривога в області була оголошена о 13.54 і триває й досі.

Зважайте, що окрім загрози від самих «Шахедів» чи їх уламків у разі збиття БпЛА, існує ще й реальна загроза отримати ураження від кулі великокаліберного кулемета, яка просто падає додолу після втрати пробивної сили. І падати може за кілька кілометрів від кулемета, з якої її вистрелили. До завершення повітряної тривоги перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, що минулої ночі кременчужани також чули роботу ППО.