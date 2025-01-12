На Третьому Занасипі у Кременчуці потрійна ДТП — соцмережі

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12 січня, близько 15.00, на Третьому Занасипі у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Зіткнулись три легковики. У результаті зіткнення автівки зазнали механічних пошкоджень. Постраждав також дорожній вказівник «Кременчук».

Інформації про постраждалих не надходило.