Подробиці згодом
12 січня, близько 15.00, на Третьому Занасипі у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Зіткнулись три легковики. У результаті зіткнення автівки зазнали механічних пошкоджень. Постраждав також дорожній вказівник «Кременчук».
Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, що вчора у Полтаві зіткнулися Nissan Rogue та Chrysler — пасажирку Chrysler госпіталізували.
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