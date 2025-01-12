У Полтаві внаслідок ДТП госпіталізували пасажирку Chrysler

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11 січня близько 13.50 на вулиці Шолом-Алейхема у Полтаві зіткнулися Nissan Rogue та Chrysler, повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 31-річний водій автомобіля Nissan Rogue зіткнувся з автомобілем Chrysler, за кермом якого перебував 69-річний водій.

У результаті аварії постраждала 56-річна пасажирка автомобіля Chrysler — жінку госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості.

Слідчий підрозділ поліції розпочав розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

Обставини та причини аварії встановлюють слідчі.

Нагадаємо, що 9 січня на вулиці Європейській у Полтаві автомобіль збив на смерть пішохода.