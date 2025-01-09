У Полтаві легковик збив на смерть пішохода — поліція

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Попередньо чоловік переходив через дорогу у невстановленому для цього місці

Сьогодні, 9 січня, близько 17.15 у вулиці Європейській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода — автомобіль збив на смерть пішохода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, 42-річний водій автомобіля AUDI збив чоловіка, коли той переходив через дорогу у невстановленому для цього місці.

Постраждалого чоловіка ушпиталили, проте, на жаль, медикам не вдалося зберегти йому життя.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Полтаві сталася ще одна смертельна аварія: п'яний водій влетів у легковик на зустрічній смузі.