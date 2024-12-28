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Смертельна ДТП у Полтаві: п'яний водій влетів у легковик на зустрічній смузі

Сьогодні, 09:46 Переглядів: 2 946

 

Внаслідок аварії один водій загинув, іншого водія та пасажирку з травмами госпіталізували

Учора, 27 грудня, близько 18:50 у Полтаві на перехресті вулиць Леоніда Каденюка та Київське Шосе сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 48-річний водій автомобіля Volkswagen врізався у зустрічний автомобіль Renault, який на перехресті зупинився на червоне світло світлофора.

Від отриманих травм 54-річний водій автомобіля Renault загинув на місці. Водія Volkswagen та 55-річну пасажирку Renault із травмами госпіталізували.

 

Правоохоронці також зазначають, що водій автомобіля Volkswagen перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нетверезому водієві може загрожувати від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, днями на Полтавщині нетверезий водій спричинив ДТП: постраждали жінка та дитина.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП загиблий нетверезий водій поліція
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