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Кременчук

Релігійна громада Православної церкви України увійшла у Свято-успенський собор: без конфліктів не обійшлося

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 865 Коментарів: 1

 

У храмі провели інвентаризацію і невдовзі там пролунає молитва українською мовою

Учора, 27 грудня, релігійна громада Православної церкви України увійшла у стіни Свято-Успенського собору у Кременчуці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла учасниця подій, кременчужанка Ольга Пономаренко.

Ми з ревізійною комісією зробили інвентаризацію. Інвентаризаційний список невеликий, бо попи УПЦ (РПЦ МП) викрали з храму все майно, яке було придбане на пожертви всієї територіальної громади, — пише жінка.

За її словами, люди, які живуть поблизу, бачили, як до церкви під'їжджала вантажна машина, і зі стін храму виносили речі. Натомість всередині лишився безлад…

 

Зіпсовані старі фрески і викрадені старовинні ікони не дають мені спокою. Нові яскраві постери із золотом на стінах створюють візуальний шум. Автентичний інтер'єр спаскуджений до абсурду. Сьогодні приберемо срачі, які позалишали по собі прихильники московського патріархату, дещо підготуємо храм... — додає пані Ольга.
Проте жінка стверджує: і цього разу не обійшлося без конфліктів. До собору прийшли і представники УПЦ, а ревізійну комісію у храмі зачинили. На місце приїхала поліція, проте навіть у присутності правоохоронців у бік релігійної громади ПЦУ лунали погрози.
Також за словами пані Ольги представники УПЦ і досі лишаються на території церкви, у стінах парафіяльної школи.
Жінка додає: невдовзі у соборі розпочнуться Богослужіння українською мовою. Однак їх не анонсуватимуть на загал, аби не створювати ще більше провокацій з боку представників УПЦ.

Що передувало

У вересні цього року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму. 

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.

Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму м. Кременчук». 

В єпархії також попереджали про «силовий захват цих храмів» — «ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ», йдеться у повідомленні. 

Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

17 жовтня біля Свято-Успенського собору у Крюкові виник конфлікт між прихильниками Української православної церкви (Московського патріархату) та Православної церкви України. Представники релігійної громади ПЦУ намагалися потрапити до храму, втім екскерівництво собору від УПЦ не надавало їм цього зробити. На місці проводились слідчо-оперативні дії, собор правоохоронці опечатали.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Ольга Пономаренко
Теги: Свято-Успенский собор ПЦУ УПЦ (МП)
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Коментарі: 1

1 232
Andron777:
Сьогодні, 11:24

Геть каZапських попів на родіну!sunglasses


10 2

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