Релігійна громада Православної церкви України увійшла у Свято-успенський собор: без конфліктів не обійшлося

Учора, 27 грудня, релігійна громада Православної церкви України увійшла у стіни Свято-Успенського собору у Кременчуці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла учасниця подій, кременчужанка Ольга Пономаренко.
За її словами, люди, які живуть поблизу, бачили, як до церкви під'їжджала вантажна машина, і зі стін храму виносили речі. Натомість всередині лишився безлад…
У вересні цього року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму.
Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.
Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.
Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму м. Кременчук».
В єпархії також попереджали про «силовий захват цих храмів» — «ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ», йдеться у повідомленні.
Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».
Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.
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