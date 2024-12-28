Релігійна громада Православної церкви України увійшла у Свято-успенський собор: без конфліктів не обійшлося

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У храмі провели інвентаризацію і невдовзі там пролунає молитва українською мовою

Учора, 27 грудня, релігійна громада Православної церкви України увійшла у стіни Свято-Успенського собору у Кременчуці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповіла учасниця подій, кременчужанка Ольга Пономаренко.

Ми з ревізійною комісією зробили інвентаризацію. Інвентаризаційний список невеликий, бо попи УПЦ (РПЦ МП) викрали з храму все майно, яке було придбане на пожертви всієї територіальної громади, — пише жінка.

За її словами, люди, які живуть поблизу, бачили, як до церкви під'їжджала вантажна машина, і зі стін храму виносили речі. Натомість всередині лишився безлад…