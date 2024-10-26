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У Кременчуці скасували богослужіння в Успенському соборі через загрозу масових заворушень

Вчора, 21:55 Переглядів: 324

  

Рішення про скасування було прийнято щойно через загрозу можливих заворушень між прихильниками двох конфесій — ПЦУ та УПЦ

У Кременчуці скасували заплановане на завтра, 27 жовтня, о 9.00 богослужіння в Успенському соборі, яке мала провести Православна Церква України (ПЦУ). Рішення про скасування було прийнято щойно через загрозу можливих заворушень між прихильниками двох конфесій — ПЦУ та Української Православної Церкви (УПЦ), які ведуть спір за право користування храмом. При цьому офіційно храм належить ПЦУ.

Як каже архімандрит ПЦУ Феодосій, ситуація набула напруженості, тож скасування служби допоможе уникнути потенційних конфліктів і забезпечити громадський порядок.

Правоохоронці також закликали представників обох конфесій сісти за стіл перемовин, аби врегулювати ситуацію мирним шляхом, уникнувши подальшої ескалації напруги серед релігійних громад міста.

— Дорогі у Христі брати і сестри ! У зв’язку із ризиком провокації і протистояння, яке несе загрозу життю та здоров’ю вірян, анонсоване на 27 жовтня богослужіння у Свято — Успенській церкві переноситься на інший час. Про дату і час служби буде повідомлено додатково, - повідомив архімандрит Феодосій.

Нагадаємо, перед цим конфлікт між прихильниками УПЦ (МП) та ПЦУ біля Свято-Успенського собору завершився опечатуванням церкви.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ПЦУ УПЦ (МП) служба церква собор
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