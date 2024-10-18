Конфлікт між прихильниками УПЦ (МП) та ПЦУ біля Свято-Успенського собору завершився опечатанням церкви

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Під час інциденту також стало відомо, що парафіяни Свято-Успенського собору, які захотіли залишитись з УПЦ, тепер молитимуться у приміщенні колишньої православної школи

Ввечері 17 жовтня біля Свято-Успенського собору у Крюкові виник конфлікт між прихильниками Української православної церкви (Московського патріархату) та Православної церкви України.

За словами очевидців, представники релігійної громади намагаються отримати доступ до приміщень церкви після її переходу до Православної церкви України (ПЦУ).

Втім, екскерівництво собору, що було від Української православної церкви (УПЦ-МП), не давало їм такої можливості. На місці проводились слідчо-оперативні дії.

Прихильники УПЦ та представники духовенства під час конфлікту кричали «Феодосій — іуда, геть з нашого храму». Мова йде про архімандрита Феодосія, настоятеля ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з настоятелем ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського, архімандритом Феодосієм. Раніше релігійна громада була під Українською православною церквою (УПЦ (МП), але у січні 2023 року вирішила перейти до Православної церкви України (ПЦУ).

Про діяльність та режим управління УПЦ у Кременчуці, проросійські наративи їхнього духовенства, тодішні прогнози щодо закону про заборону релігійних установ з російськими слідами, яке ставлення ПЦУ до тих священників, які змінили церкву та ставлення влади щодо релігійного питання — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Під час інциденту також стало відомо, що парафіяни Свято-Успенського собору, які захотіли залишитись з УПЦ, тепер молитимуться у приміщенні колишньої православної школи. Там і проходитимуть служби. Про це сказав колишній настоятель Свято-Успенської церкви Йосиф. За його словами, нині сам собор опечатаний поліціянтами.

Що передувало

У вересні цього року відбулась перереєстрація двох кременчуцьких храмів — Свято-Успенського кафедрального собору та Свято-Троїцького храму.

Троїцький храм, який підпорядковувався Українській православній церкві, нині перереєстрований під Православну церкву України. Храм очолює настоятель ставропігійної парафії преподобного Серафима Саровського архімандрит Феодосій.

Громаду Свято-Успенського собору очолила Оксана Кучменко.

Як вказано в офіційній заяві Кременчуцької єпархії УПЦ, відбулася «незаконна юридична перереєстрація Свято — Успенського кафедрального собору та Свято — Троїцького храму м. Кременчук».

В єпархії також попереджали про «силовий захват цих храмів» — «ініціатором даного беззаконня являється архімандрит Феодосій (Овчарук Руслан Анатолійович), який напочатку 2023 року перейшов у ПЦУ», йдеться у повідомленні.

Духовенство наголосило, що 1 вересня у Свято-Успенському соборі та у Свято-Троїцькому храмі проходили збори, на яких священнослужителі та парафіяни даних храмів висловили «свою підтримку предстоятелю Української Православної Церкви митрополиту Онуфрію, також вказали про своє незмінне перебування у лоні Української Православної Церкви».

Додамо, що раніше Кременчуцьку єпархію УПЦ (МП) звинувачували у залякуванні громад, які хочуть перейти до ПЦУ. У Кременчуцькій єпархії УПЦ говорили, що подібне від служителів Української православної церкви не лунало і жодних фактів залякування або утиску не було. Священників, які бажають перейти до ПЦУ, «насильно ніхто не тримає», заявляли в канцелярії.

Нагадаємо, 20 серпня депутати Верховної Ради України прийняли законопроєкт про заборону діяльності релігійних установ, що мають зв’язок з російською церквою. Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з державою агресором, будуть перевірятися відповідною експертною комісією.

*В українських словниках вказано, що ІУДА (ЮДА) — зневажливе, лайливе слово. Так називають людей, які зрадили, або «запроданці».